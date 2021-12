Melissa Dezitter verliest ongelijke strijd tegen kanker

Melissa Dezitter (35) uit Zwevezele is op zondagvoormiddag 19 december overleden in het AZ Delta ziekenhuis in Rumbeke. Ze vocht als een leeuw, maar verloor uiteindelijk de ongelijke strijd.

Melissa Dezitter is op 7 april 1986 geboren. Ze is gehuwd met Jurgen Vuylsteke en het koppel telt vier kinderen. Rhûne (16) en Senne (13) zijn de twee zonen van Melissa en Jurgen is papa van Femke (17) en Fleur (13).

In het jaar 2019 kreeg Melissa te horen dat ze longkanker had. Een harde klap om te verwerken maar met de nodige steun, wilskracht en hulp van het team dienst oncologie sloeg ze er zich door. Toen ze zich stukken beter voelde ging ze opnieuw aan de slag in supermarkt De Spar in Lichtervelde.

Na een periode ging het opnieuw bergaf en er werd opnieuw kanker bij Melissa vastgesteld. In september van dit jaar kreeg ze te horen dat ze uitbehandeld was. Ze gaf de hoop niet op en bleef het goede voorhebben. Melissa haar reactie was toen: “Ik lig hier ziek te bed en ik kan mijn bed niet meer uit. Kanker is een erge ziekte, een ziekte die mijn leven volledig in zijn macht heeft. De pijnpomp helpt mij om de pijn te dragen en ik weet dat ik in mijn laatste levensfase verkeer.”

Ze had tijdje terug nog haar wens kunnen verwezenlijken: haar zonen nog eens zien voetballen

Groot gemis

De afgelopen dagen verbleef Melissa in het ziekenhuis. Op zondagvoormiddag 19 december overleed ze. Haar man Jurgen heeft het heel erg moeilijk en kan weinig woorden uitbrengen. Hij is aangeslagen ook al zag hij het verlies van zijn dierbare vrouw iedere dag dichterbij komen.

Op Facebook postte hij het triestig bericht met de woorden. “Met veel pijn in mijn hart, laat ik weten dat ik afscheid van Melissa moest nemen. Ze heeft gevochten als geen een.” Uit de vele reacties blijkt dat Melissa een sterke vrouw was. Het gemis is dan ook ontzettend groot.

(NS)