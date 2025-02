Mega-Cycle uit Deerlijk verliest zaakvoerder Geert Crappé (55)

Geert Crappé, samen met zijn dochter Clemence zaakvoerder van de gekende fietsenwinkel Mega-Cycle in Deerlijk, is totaal onverwacht overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij werd midden vorige week plots onwel in zijn zaak in de Vichtesteenweg (Belgiek), kreeg zaterdag een tweede hersenbloeding in het ziekenhuis en die werd hem fataal.

Geert Crappé, geboren op 5 oktober 1969 in Gent, was gehuwd met Carine Buyssens, papa van Clemence (met Jannes Ruysschaert) en papie van Clemence. Tijdens het grootste deel van zijn professionele carrière werkte hij in de automobielsector. Hij was lange tijd fleetmanager bij BMW Monserez in Kortrijk en maakte begin 2021 een carrièreswitch door de overname van de florerende fietsenzaak Mega-Cycle, die tot dan in handen was van Tony en Ann Bauwens-Devos.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 1 maart om 11 uur in de aula van uitvaartcentrum Vuylsteke in Avelgem. (DRD)