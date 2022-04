Meester Gerard Ryckebosch uit Kuurne op zijn 101ste verjaardag overleden

Op woensdag 20 april is de voormalige Kuurnse onderwijzer uitgerekend op zijn 101ste verjaardag in het wzc Sint-Carolus in Kortrijk overleden. Schepen Stephanie Demeyer zou hem enkele dagen later gaan feliciteren namens het stadsbestuur. Meester Gerard stond van 1947 tot 1976 voor de klas in de Sint-Pietersschool in Kuurne.

Gerardus Ryckebosch werd op 20 april 1921 geboren in Moorslede als oudste in ene gezin van zes kinderen. Zijn eerste levensjaren bracht hij door in Wevelgem en toen hij elf was, verhuisden zijn ouders naar de Roterijstraat in Kortrijk. Hij liep school in het Sint-Jozefinstituut en trok daarna naar de normaalschool in Torhout voor de opleiding tot onderwijzer. Hij studeerde af in 1940 maar toen kwam de oorlog. In 1942 kreeg hij en baantje als bediende bij de Kas van Sociale Voorzorgen. Hij werd opgeroepen voor Duitsland, weigerde echter en werd gelukkig nooit opgepakt. Hij begon zijn loopbaan in Avelgem en kon dan na enkele interims op 1 september 1947 terecht in de Kuurnse Sint-Pietersschool. Enkele maanden later, op 23 december 1947, trouwde Gerard met Rachel Delaere uit Bissegem. Het koppel ging in de Brugsesteenweg in Kuurne wonen, niet ver van de Sint-Pietersschool. In 1964 verhuisden ze naar een nieuwe woning in de Gouden Rivierlaan, toen grondgebied Kuurne, nu Kortrijk. Ze kregen vijf kinderen: Eddy, Carine, Geert, Hans en Ann. Er zijn ook 11 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen.

Derde en vierde leerjaar

Ruim tien jaar geleden kreeg zijn echtgenote een trombose. Na verlamming was ze maanden in revalidatie maar dan kon ze met de nodige hulp naar huis komen. Gerard zorgde thuis nog twee jaar voor Rachel die in 2012 overleden is. Sinds 2013 verbleef meester Ryckebosch in Sint-Carlos nadat hij zijn heup gebroken had. Hij genoot er op zijn honderdste nog van een lekker glas bier, vroeger ook van een sigaar en een ‘dreupelke’.

Meester Ryckebosch gaf les aan het derde en later ook aan het vierde leerjaar. Op 1 juli 1976 ging hij op zijn 55ste met pensioen. De tijd die zo vrijkwam, spendeerde hij aan werken in de tuin, fietsen en gaan bollen in de bolletra Iso in Izegem. Hij was ook liefhebber van klassieke muziek, van James Last en André Rieu van wie hij enkele liveconcerten heeft bijgewoond. Hij ging ook graag op bezoek bij familie in de Calvados in Normandië. Een hoogtepunt was een reis naar Amerika – ondanks het feit dat hij ooit gezegd had nooit te zullen vliegen – op bezoek bij zoon Hans die daar toen werkte en pas vader geworden was.

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatshebben.