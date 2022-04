Meester Gerard (101) uit Kuurne overleden

Woensdag 20 april is op 101-jarige leeftijd Gerard Ryckebosch overleden. Gerard was beter bekend als ‘Meester Gerard’ gezien hij jaren lang voor de klas stond in de Sint-Pietersschool in Kuurne.

Als onderwijzer stond hij onder meer voor het derde en vierde leerjaar. Gerard Ryckebosch werd geboren op 20 april 1921 in Moorslede en was de oudste broer van Maria, Godelieve, Anna, François en Elza.

Zijn eerste levensjaren bracht hij door in Wevelgem tot zijn ouders verhuisden naar de Roterijstraat in Kortrijk. Toen Gerard 55 werd besloot hij op pensioen te gaan. De tijd die zo vrij kwam spendeerde hij aan werken in de tuin, fietsen en gaan bollen in de bolletra te Izegem.

Intiem afscheid

Hij was de weduwnaar van Rachel Delaere. Het koppel kreeg vijf kinderen en heeft ondertussen reeds 11 kleinkinderen. Gerard sliep rustig in, in het woonzorgcentrum Sint-Carolus te Kortrijk. De afscheidsdienst zal plaatsvinden in intieme kring.