‘Meester Firmin’, icoon in de Ardooise onderwijswereld, op 90-jarige leeftijd overleden

Ardooie en de onderwijsgemeenschap rouwt mee met de familie Van Bruwaene naar aanleiding van het overlijden van ‘Meester Firmin’ Van Bruwaene.

Meester Firmin was jarenlang een vaste waarde in het vrij onderwijs als onderwijzer in de toenmalige Broederschool. In het tweede studiejaar leerde hij honderden jongens lezen en schrijven, maar hij stond ook bekend als een uitstekend opvoeder.

Firmin vormde in deze periode een team met de collega’s die ons ontvallen zijn zoals Broederke Robert, Broeder Alvarus (directeur), Broeder Roger, en de meesters Marcel Coyseman, Frans Verslype, Gabriel Jonckheere en Pierre Marchand. In de Broederschool sloot hij zijn loopbaan af als schoolhoofd.

Firmin was ook actief in het dorpsleven. Hij was een boegbeeld binnen de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen.

Firmin was – zo lang het mogelijk was – woonachtig in de Motestraat. Hij verloor zijn echtgenote, Henriette Depoorter en verbleef in het WZC Ben. Daar kreeg hij de beste zorgen en werd er bijgestaan door zijn familie die zijn hartelijkheid deelt.

Firmin werd geboren in Ardooie op 24 juni 1932 en is er overleden op 29 maart. De uitvaartdienst heeft plaats in intieme kring, in de kerk van Ardooie. Via rouwleiding Viaene – Vinckier kan online gecondoleerd worden.

(JM)