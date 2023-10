Meer dan duizend mensen nemen afscheid van juf Annelies: “Onze zonnebloem, je was de max”

Zo’n 1.200 mensen namen zaterdag in en buiten de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe afscheid van juf Annelies Verschaeve (42). “Onze zonnebloem, waar ben je heengegaan”, lieten haar ouders Geeraard en Caroline in een boodschap voorlezen. “Mijn mama, de allerliefste mama”, aldus zoon Rune (17). “Je was er altijd voor iedereen. Ik zal je trots maken, mama.”

De vele herinneringen gingen bij iedereen door merg en been. De kerk zat bomvol met familie, collega’s van de verschillende vestigingen van vrije basisschool De Graankorrel en familie van haar vriend Stef Volders. Gewezen leerkracht Adri Schots las een tekst van vriend Stef voor. “De eerste keer zag ik je aan een café in Antwerpen”, aldus Stef. “Je zag er zo leuk uit dat ik op je afstapte om een sigaret te vragen.”

“Je was daar met drie enthousiaste vriendinnen. Je was mijn rustbrenger. Begin dit jaar hadden we een eerste date. We gingen samen naar de wedstrijden van KV Mechelen. Tot het fatale moment was het voor ons een sprookje. Onze slogan was ‘wij twee voor altijd’ maar het heeft niet mogen zijn. Die mokerslag recht in ons gezicht. Je was iemand met een groot hart, een zachte inborst en fonkelende ogen. Ik weet echt niet hoe het verder moet.”

Klein wonder

Pastoor-deken Johan Loones leidde de uitvaart. In de kerk waren de meeste plaatsen voorbehouden. Niemand stond recht. Buiten volgden zo’n 500 mensen alles op een groot scherm. “Een jong leven, vol toekomst houdt plots op. We begrijpen het”, begon de pastoor uitvaartplechtigheid. Adri Schots las woorden van de ouders voor. “Je was een klein wonder”, klonk het. “In jouw kindertijd speelde je juffrouw met de kindjes uit de buurt. Je hebt nooit in de belangstelling willen staan maar bleef liever op de achtergrond. Lesgeven was jouw passie. Wat je altijd zo graag hebt gedaan. Met jouw nieuwe vriend Stef glunderde je als nooit te voren.”

De ouders herinnerden ook naar haar droomreis naar Australië met haar acht jaar jongere zus Bjoke die een boodschap liet voorlezen. Dat deed ook dochter Noa (15). Diverse collega’s en boezemvrienden kwamen ook aan het woord. “Als leerkracht was je een topper”, aldus collega Nele Dewanckel. “Je droeg alle kinderen een warm hart toe. De manier waarop de kindjes op de speelplaats rond je nek hingen. Je warme lach.”

Kind van de zon

Je was de max. Het was een aantal keer te horen. Ook haar boezemvriendinnen van De Bruistabletjes kwamen aan het woord. “Ze was als een kind van de zon”, klonk het. “Iemand die liefde, enthousiasme en levensvreugde deelde met velen. Een bruisende en levenslustige vriendin. Je spontaniteit. Als eerste op de dansvloer en als laatste weg. Ze heeft ieder kind laten schitteren. Het doet pijn jouw lach nooit meer te horen. Merci Annelies voor veel mooie dingen.”

De uitvaart was uiteraard emotioneel en aangrijpend. Ouders Geeraard en Caroline werkten jarenlang in de zetelfabriek Confortluxe en heel wat gewezen collega’s tekenden present. Evenals een delegatie van voetbalclub Eendracht Wervik waarvoor Geerard zich jarenlang inzette.

(Erik De Block)