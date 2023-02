Meer dan 1.000 mensen houden indrukwekkend eerbetoon aan overleden Arne Espeel uit Sint-Eloois-winkel

Maandagavond werd er in Sint-Eloois-Winkel een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Arne Espeel, de 25-jarige doelman van Winkel B die zaterdagavond in elkaar zakte nadat hij net een strafschop had gestopt en even later overleed. Meer dan duizend mensen stapten mee door de straten van de gemeente om onduidelijk halt te houden aan het doel waar Arne jarenlang onder de lat stond.

Het plotse overlijden van de graag geziene Arne Espeel zindert na in Sint-Eloois-Winkel. Dat er in de gemeente een hechte gemeenschap is, werd maandagavond nog maar eens duidelijk. Meer dan duizend mensen stapten een viertal kilometer lange tocht door de gemeente af. Jong en oud, iedereen quasi muisstil denkend aan de jonge doelman die zaterdag overleed. Naast familieleden en vrienden stapten ook heel wat jeugdspelers en teamgenoten van Arne mee. Na een uurtje kwam de grote groep terug aan het voetbalstadion van Winkel Sport aan. Daar stapte de familie van Arne als eerste het terrein op. Aan zijn doel werden er onder andere bloemen neergelegd.

Sfeermaker

Enkele minuten later betraden de teamgenoten van Arne het voetbalveld. Arne stond gekend als een sfeermaker binnen de groep. De verslagenheid binnen Winkel B, een hechte vriendengroep, is dan ook erg groot. Schouder aan schouder, als een echt team, zochten de spelers steun bij elkaar. Hun strijdkreet ‘Winkel Sport’ galmde drie keer door het stadion. Daarna werd het opnieuw erg stil. De spelers troostten de familie waarna ook de vele andere aanwezigen het terrein opkwamen om nabij het doel even stil te staan bij de noodlottige gebeurtenis van zaterdag.

Arne werkte sinds drie jaar bij Picanol in Ieper. Ook daar is de verslagenheid groot. Er werd een rouwregister geopend.