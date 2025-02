Medeoprichter Izegems Batjescomité Erik Vanderhelst-Kesteloot (91) is overleden

Erik (Ferdinand) Vanderhelst-Kesteloot is op 91-jarige leeftijd overleden in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Hij was onder meer medestichter van het Batjescomité, lange tijd ondervoorzitter van de toenmalige lokale middenstandsorganisatie NCMV (nu Unizo) en zorgde in Izegem voor de allereerste kerstverlichting.

Erik Vanderhelst-Kesteloot heeft zich zijn ganse leven ingezet voor de zelfstandigen. Hij had zelf een eigen zaak in gordijnen en huishoudtextiel in de Kruisstraat in Izegem. Hij ging met vervroegd pensioen en verbleef nu een drietal jaar in woonzorgcentrum ’t Pandje.

“Ons vader noemde eigenlijk Ferdinand, maar bijna zijn ganse leven werd hij als Erik aangesproken”, zegt dochter Anne-Mie. “Pas toen hij hij met pensioen was en naar het dagverzorgingscentrum ging, spraken ze hem aan als Ferdinand en dat is zo gebleven.”

Erik zette zich in voor de zelfstandigen in Izegem. Hij was vele jaren ondervoorzitter van het NCMV (nu Unizo, red.) als wijlen André Bourgeois voorzitter was. Hij zorgde samen met zijn broer Lucien voor de eerste straatverlichting in de kerst- en nieuwjaarsperiode.

Erik was ook medestichter van het Batjescomité, dat vele jaren de Izegemse Batjes organiseerde. Hij zette zich ook in voor de textielsector in West-Vlaanderen en was in het bestuur van Navetex, het Nationaal Verbond voor Textiel en Kledingdetaillisten.

Roemenië

Erik was begin de jaren ‘90 actief in Euro Blue, een organisatie die Roemeense weeskinderen een mooie vakantie bezorgde bij Vlaamse gezinnen. Zo bezorgden Erik en zijn vrouw Jeanne Hanssens het jonge meisje Melinda Hamza mooie vakanties bij hen thuis. “Toen ze 16 jaar werd, zorgden mijn ouders voor een appartementje voor haar in Roemenië. Melinda leerde mensen uit Heist-op-den-Berg kennen en woont daar nu. Maar we hebben nog altijd contact met haar en ze is als een zus voor mij en Heidi.”

Erik werd geboren in Izegem op 5 augustus 1933. Hij was de echtgenoot van Jeanne Hanssens en de vader van Heidi (echtgenote van Filip Lombaert), wijlen Annemieke én van Anne-Mie (echtgenote van Richard van de Pol). Melinda Hamza was als een dochter voor Erik en zijn vrouw. Hij was ook de grootvader van Merlijn Jona en Jelle.