“Maxim was zó ondernemend en bracht bovenal mensen samen”: ouders reageren na plots overlijden van hun zoon in Panama

“Het was al na middernacht toen mijn jongste zoon Victor belde met het nieuws. Maxim is overleden in Panama, het voelde zó onwezenlijk. Ik was thuis in Knokke, maar een paar uur later zat ik al op een vliegtuig richting Marbella waar mijn vrouw aan het werk was. Ze moest het nieuws van mij horen en van niemand anders.” Christoph Trio (54) getuigt moedig over de voorbije 48 uur. Zonder twijfel de zwaarste van hun leven. Want aan de andere kant van de wereld liet zoon Maxim (26), een geliefde stranduitbater, plots het leven in een hotelkamer.

“Het is amper te vatten, hé. Zó onwezenlijk. We zouden niks liever willen dan de klok terugdraaien en Maxim terug bij ons te hebben. Natuurlijk gaat dat niet, dat besef komt steeds opnieuw meteen binnen. Het enige wat we nu hopen, is dat er snel duidelijkheid komt en we onze zoon naar huis kunnen brengen.” Aan het woord is Christoph Trio (54) in naam van zichzelf en zijn echtgenote Ann. Afgelopen weekend moest het koppel uit Knokke-Heist plots en totaal onverwacht afscheid nemen van hun oudste zoon Maxim. De uitbater van de populaire strandbar Collins Club in Knokke werd amper 26 jaar.

Panama

“Maxim was begin november samen met vier vrienden en zijn broer vertrokken naar Costa Rica en zou op 20 december terug huiswaarts keren”, vertelt Christoph. “Dat deden ze wel vaker samen. Ze logeerden er in het hotel van een vriend en maakten een weekenduitstapje naar Panama. Alleen keerde Maxim nooit terug… Zaterdagochtend plaatselijke tijd ontdekte de schoonmaakploeg zijn levenloos lichaam in de hotelkamer. Uiterlijk was er niks te zien. Is hij onwel geworden? Was er een hartprobleem dat nooit eerder werd ontdekt? We hopen ook zélf om snel een antwoord te krijgen op die vragen. Het enige dat we met zekerheid weten, is dat Maxim niet meer wakker is geworden. De plaatselijke autoriteiten zijn een onderzoek gestart en het is nu wachten op de resultaten van de autopsie. Pas daarna kunnen we beginnen denken aan een repatriëring. Als de doodsoorzaak heel duidelijk is, kan dat hopelijk snel gebeuren. Al kan ik daar momenteel niks met zekerheid over zeggen.”

Het was uiteindelijk Victor, de broer van Maxim, die zaterdagavond om 00.30 uur Belgische tijd het telefoontje met het vreselijke nieuws pleegde naar Christoph. “Op dat moment zakt de grond weg onder je voeten. Ongeloof overheerst. Ik was thuis in Knokke, maar mijn vrouw zat in Marbella waar we nog een zaak hebben. Ze moést het nieuws persoonlijk van mij horen. Ik keek meteen voor een vliegticket en om 6 uur ‘s ochtends vertrok mijn vlucht al uit Oostende. Er is geen goede manier om zo’n nieuws te melden, maar ik wou absoluut vermijden dat Ann het overlijden van Maxim via de media of iemand anders zou horen”, gaat Christoph verder.

“Normaal zou ik hier in Spanje eind deze week een groot verjaardagsfeest geven voor mijn 55ste verjaardag. In de plaats moeten we het verlies van onze zoon verwerken. Het blijft nauwelijks te vatten. Ondertussen proberen we zoveel mogelijk te regelen, alleen is de communicatie met Panama niet evident. Victor is daar nog steeds en probeert ter plaatse mee de zaken te regelen. Maar psychologisch is het voor hem enorm zwaar natuurlijk. Hij was die bewuste ochtend al gaan ontbijten in het hotel toen de politie daar plots voor zijn neus stond om het nieuws over zijn broer te melden.”

Boordevol plannen

De voorbije dagen werd duidelijk hoe geliefd Christophs zoon was. In Knokke-Heist kwam het nieuws over Maxims overlijden héél hard binnen. “Maxim was iemand die alles zou doen voor iedereen. Hij zag nooit kwaad in de mensen”, vertelt Christoph duidelijk geëmotioneerd, maar tegelijk trots op de persoon die zijn zoon was. “We hadden bijna dagelijks contact. Ook op zakelijk vlak deden we alles met ons vier. Ann en ik, samen met Maxim en Victor. Nu valt daar een belangrijk deel van weg. Hij was de grootste motor van ons allemaal. Op een paar jaar tijd maakte hij van Collins een begrip in Knokke. Een echt merk.”

“Maxim was iemand die met hart en ziel werkte. Hij wou en zou de rest van zijn leven op het strand of in de buurt ervan blijven. Ook van zijn nieuwe zaak in Marbella wou hij een succesverhaal maken. Hij en zijn broer zaten nog vol plannen. Hij was zó ondernemend, maar bovenal bracht Maxim mensen samen. Zo willen we hem misschien wel het liefst onthouden”, besluit Christoph, die vermoedt dat Collins Club ook in de toekomst zal blijven bestaan. “Zijn broer speelde daar ook een belangrijke rol en Victor zal hun werk zeker verder willen zetten. Al hopen we nu vooral dat we Maxim snel het mooie afscheid kunnen geven dat hij verdient.” (MM)