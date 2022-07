Maurits Vanhalst van Stock Américain overleden

Op dinsdag 5 juli is Maurits Vanhalst overleden. Hij heeft maar liefst 51 jaar de Stock Americain op de Bruggesteenweg in Gits gerund. Hij zou volgende maand 94 zijn geworden.

Maurits Vanhalst is op dinsdag 5 juli onverwacht in het ziekenhuis AZ Delta op 93-jarige leeftijd overleden. Hij groeide op als voorlaatste in een kroostrijk gezin van zeven kinderen in Gullegem. Samen met twee van zijn broers baatte hij een vlasbedrijf uit in Gullegem. In 1967 startte hij met een Stock Americain in Gits. Hij bleef tot zijn 90ste zaakvoerder. Pas in 2018 sloot de Stock Americain de deuren.

Maurits was behulpzaam en daardoor erg geliefd. Hij huwde met Alice Vandoorne (+ 1997). Patricia is zijn enige dochter. Ze woont met haar partner Filip Houthoofd in de Kasteelstraat in Rumbeke, waar ook Maurits mee inwoonde sinds de sluiting van de zaak in 2018.

Hij werd al enige tijd met een slepende ziekte geconfronteerd, die min of meer onder controle was. Sinds een vijftal dagen verbleef hij in het ziekenhuis AZ Delta en is er onverwacht op de spoedafdeling overleden.

De uitvaartdienst vindt plaats in de Sint-Jacob de Meerderekerk in Gits op dinsdag 12 juli. Daarna wordt Maurits naar zijn laatste rustplaats, de familiegrafkelder, op de begraafplaats in Gits begeleid.

(AD/Uitvaartzorg Commeyne)