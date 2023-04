Massaal en speciaal afscheid van Micheline De Ridder: “Ik ben weer weg, vaarwel!”

Op 13 april overleed Micheline De Ridder aan buikvlieskanker in Oostende. De lerares Aardrijkskunde was vooral gekend om haar reismicrobe. Ze reisde de wereld rond om alles en iedereen te ontdekken. In november kwam één van haar laatste wensen in vervulling. Ze vloog nog heen en weer naar Barcelona, mee met een oud-leerlinge, airhostess, in de cockpit van een Boeing.

Zaterdagmorgen had de emotionele afscheidsceremonie plaats van Micheline De Ridder. In de aula van het uitvaartcentrum Marote, aan de Stuiverstraat, was geen stoel meer vrij en achteraan stonden nog tientallen mensen recht om de plechtigheid bij te wonen.

Heel speciaal tijdens de uitvaart was het feit dat, naast getuigenissen van dochter Celine, broer Philippe en oud-leerlinge Fee Hoste, ook Micheline zelf het woord richtte, via een bandopname, tot de aanwezigen.

Afgewisseld met muzikale optredens van de Turkse zanger Serdar, kon je Micheline horen vertellen over haar boeiend en rijk leven. Zo heeft ze haar interesse voor de wereld te danken aan de postzegelcollectie van haar opa. Ze vertelde over haar jeugd, haar studies in Oostende en Gent, hoe ze verliefd werd in Turkije, vier jaar later huwde en moeder werd van twee lieve dochters. Ze begroette haar oud-medestudenten, collega’s en leerlingen in de zaal, waarvan ze zeker was dat ze aanwezig zouden zijn. Ze had het ook over haar strijd tegen haar ziekte, haar voorlaatste reis naar Barcelona, waarvoor ze iedereen dankbaar was. Als slot van haar pakkende toespraak klonk het: “Nu ben ik weer weg, vertrokken voor mijn laatste reis. Vaarwel!”