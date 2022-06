Massa volk op wake in Moerkerke voor verongelukte Axl Van den Broeck

Vrijdagavond vond in Den Hoorn bij Moerkerke (Damme) een wake plaats voor de woensdag met zijn bromfiets verongelukte Axl Van den Broeck (17). Na enkele woorden van zijn beste vrienden werden honderden ballonnen opgelaten en klonk zijn favoriete muziek uit de luidsprekers.

Het overlijden van de 17-jarige Axl Van den Broeck – die op nauwelijks honderd meter van de woning van zijn papa tegen een bestelwagen botste – laat weinigen onberoerd. Dat bleek al snel na het tragische ongeluk, maar werd eens zo duidelijk bij de wake op de plaats van het ongeluk – de kruising tussen de Damweg en het Haringgat in Den Hoorn – die zijn beste vrienden vrijdagavond hadden georganiseerd.

Samen rouwen

Zo’n driehonderd mensen kwamen erop af om samen te rouwen, om steun te zoeken bij elkaar én om de familie en naasten van Axl een gebaar van troost te bieden.

Er werden nog een pak extra bloemen en kaartjes bij het herdenkingsplaatsje dat meteen na het ongeluk woensdag al werd geplaatst. Burgemeester Joachim Coens, die eerder al op sociale media had gereageerd op het tragische ongeluk dat zo sterk leeft onder zijn inwoners, kwam ook langs om steun te betuigen.

Mama Tamara Standaert, papa Nico Van den Broeck en opa Dirk Standaert. © PDV

Axls moeder Tamara Standaert en haar echtgenoot, zijn pluspapa, waren er ook zelf bij. Net als de grootouders van Axl en zijn papa Nico Van den Broeck, die vlakbij woont.

Tijdens de korte toespraken van de beste vrienden van Axl, in de streektaal, kregen heel wat vrienden en familieleden het erg moeilijk. Zijn vrienden getuigden allen over wat een fantastische maat ze nu wel verliezen. Ze noemden zichzelf de vijf musketiers en herinnerden aan de Bob’s Bar die ze tijdens de horecasluiting in de coronacrisis op een zolderkamer hadden ingericht.

Er werden herinneringen opgehaald aan het uitgaansleven, aan de dansmuziek waarop ze zo graag uit de bol gingen. “Je was ook de zorgende en zorgzame vriend in ons bendetje. En je mama Tamara was je godin. Niemand kan je vervangen; we gaan je zo verschrikkelijk hard missen”, klonk het.

De opa en oma van Axl, mama Tamara Standaert met haar echtgenoot, de pluspapa van Axl, Dieter Reybrouck en de halfbroer van Axl. © PDV

Na het woordje van de vrienden zouden door de aanwezigen honderden ballonnen opgelaten worden. Toen het moment daarvoor aanbrak, stak een fiks windje op. “Het is alsof Axl een signaal geeft”, hoorden we mama Tamara zeggen; en toen gingen de roze en witte ballonnen de lucht in, op de tonen van de favoriete muziek van Axl en zijn vrienden.