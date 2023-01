Martine Van Melckebeke (56) van brocante- en decoratiezaak ‘Vie De Vue’ overleden in Brugge

Martine Van Melckebeke, die jarenlang de winkel Vie De Vue in de Hoogstraat in Brugge uitbaatte, is maandag op 56-jarige leeftijd overleden. Ze verloor een moedige strijd tegen kanker.

Martine Van Melckebeke werd geboren op 21 mei 1966 in Zottegem. Elf jaar lang runde ze de winkel Vie de Vue in de Hoogstraat. Haar zaak was bekend voor brocante en decoratie. Met de komst van haar man Philip Daerden in de zaak werd er ook aan taxidermie gedaan, zo stopten ze onder meer vlinders onder stolpen.

Actief op antiekmarkt

Martine was jarenlang te vinden op de kerstmarkt in Brugge, maar ook op de antiekmarkt langs de Dijver. Ze koesterde de ambitie om die markt op te waarderen om nog meer volk te lokken tijdens de lente en de zomermaanden. Ze was ook een bekend gezicht op rommelmarkten waar ze waardevolle zaken ging kopen. Ze laat echtgenoot Philip en drie kinderen achter.