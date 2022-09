Martine Bohez overleden, stichtster van bandencentrale De Brabandere in Waregem

Afgelopen weekend is Martine Bohez uit Waregem, de medeoprichtster van Banden De Brabandere, overleden op 78-jarige leeftijd. “Ze vervulde een pioniersrol in een mannenwereld”, zegt haar familie.

“Met onbeschrijflijke droefheid, maar met een intens gevoel van dankbaarheid hebben we afgelopen zaterdag veel te vroeg afscheid moeten nemen van Martine, mammie, moetje”, klinkt het in een bericht van haar familie op Facebook. Martine werd op 25 augustus 1944 geboren in Waregem.

Pioniersrol

In de jaren ’60 stond Martine mee aan de wieg van Banden De Brabandere, de bekende bandencentrale langs de Flanders-Fieldweg in Waregem. “Ze was de stichtende kracht”, zeggen zoon Gauthier De Brabandere en schoondochter Nancy Werbrouck, die in 1991 het roer overnamen. “Ze vervulde een pioniersrol als sterke vrouw in de toen quasi uitsluitend mannelijke bandenwereld.”

Altijd welgezind

Ook in de jaren nadien bleef Martine actief in de bandencentrale, meer dan 50 jaar lang, tot eind 2021. “De moderne leuze ‘work hard, play hard’ was haar op het lijf geschreven, nog voor ze uitgevonden werd”, klinkt het. “Ze was altijd welgezind, optimistisch, lachend, inspirerend en motiverend tot haar gezondheid niet meer meewilde.”

Martine overleed thuis in Ingooigem, omringd door haar familie. Ze was moeder van Gauthier (met Nancy), Olivier (met Patricia), Medhi, Anaïs en Renée (met Stefaan) en grootmoeder van Julie, Thibaut, Alexander, Justine, Guillaume en Jean-Baptiste. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 16 september om 10.30 uur in de dekenale kerk van Waregem. (PNW)