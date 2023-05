Man (57) overlijdt een week nadat hij zich verslikt op parking van Colruyt in Izegem

Marnix Vermont (57), die op 29 april op de parking van de Colruyt aan de Nederweg in Izegem onwel werd, is acht dagen later overleden in het ziekenhuis.

Zaterdagvoormiddag 29 april werd Marnix Vermont uit de Meensesteenweg om 10.15 uur onwel op de parking van de Colruyt aan de Nederweg.“Marnix had net boodschappen gedaan in de winkel en verslikte zich op de parking, toen hij iets aan het eten was”, zegt zijn zus Tamara. “Hij werd gereanimeerd door het mug-team en werd naar AZ Delta Rumbeke overgebracht, waar ze hem in een kunstmatige coma brachten. Vorige zaterdag 6 mei is mijn broer er plots overleden.”

Marnix was schrijnwerker van opleiding en werkte als servicetechnicus op vaste locatie bij B-Close in Harelbeke, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop en verhuur van hef- en magazijntrucks.

Duitse herder

In zijn vrije tijd was Marnix een gepassioneerd hondenliefhebber. Hij was ook gewezen bestuurslid van Hondenclub ‘De Natte Neuzen’ in Izegem. ‘Bas’, een Duitse herder, was zijn trouwe vriend. Hij werkte ook mee aan de Bosmolens Ommegang-feesten waar hij ’s nachts patrouille deed met zijn hond.

Marnix was vrijgezel. Hij had nog drie broers en twee zussen: Danny, Gino, Mario, Tamara en Sharon. (IB)