Marke-Webis draagt bekerwinst op aan overleden Brecht Dewyspelaere van wie zaterdag afscheid genomen wordt

Geen traditionele hoerastemming nadat Marke-Webis op paasmaandag de West-Vlaamse Beker won tegen Torhout. De spelers van de fusieploeg zaten nog teveel met hun gedachten bij hun ex-teammakker Brecht Dewyspelare (31). Hij overleed zaterdagmorgen tijdens een fietstocht in de Vlaamse Ardennen.

Brecht Dewyspelaere speelde bijna tien jaar voor Marke-Webis en veel spelers van de huidige kern volleybalden nog samen met de graag geziene Brecht. Ze kwamen zaterdagavond samen en beslisten de bekerfinale op paasmaandag ondanks hun immense verdriet toch te spelen. Ze pakten de West-Vlaamse cup ook na een 3-1-zege tegen Torhout. Na het matchpunt gingen de gedachten meteen naar Brecht. Lars Maddens wees naar de hemel als eerbetoon, nadien viel hij libero Simon Durnez in de armen. Ook voor middenspeler Korneel Van Den Driessche werd het zeer emotioneel. Van Den Driessche speelde vele jaren samen met Dewyspelaere. De uitvaartdienst van Brecht vindt op zaterdag 15 april plaats om 13 uur in de aula van uitvaartzorg Commeyne in de Meensesteenweg in Roeselare. Er is ook een livestream voorzien.

Op zondag 23 april speelt Marke-Webis allicht de kampioenenmatch in Nationale 1. Ook dan zal Brecht herdacht worden in de Markse sporthal. Supportersclub Green Army zal hem eveneens op gepaste wijze eren.