Maritieme Blankenbergenaar Lucas De Schutter plots overleden

Donderdag 8 september overleed onverwachts Lucas De Schutter (70). Hij was een actieve figuur in de maritieme gemeenschap van zijn woonplaats Blankenberge en de haven van Zeebrugge. Na zijn beroepsloopbaan als waterklerk bij de dienst scheepsagentuur van havenbedrijf International Car Operators (ICO) was hij een verdienstelijke vrijwilliger van het Seamen Centre Zeebrugge.

“Door zijn ervaring als waterklerk kende Lucas alle kaaien als zijn broekzak en was hij vertrouwd met het reilen en zeilen van de scheepvaart”, vertelt Olivier Crousel, voorzitter van het Seamen Centre Zeebrugge. “Hij was ook een van de meest toegewijde medewerkers van onze vzw. Na de fysieke sluiting van ons Zeemanshuis op het marktplein in Zeebrugge waren we bijzonder blij dat hij mee het engagement opnam om dagelijks met ons busje de kaaien af te leuren. Lucas bracht nuttige goederen, menselijk contact en goede raad naar de bemanningen uit verre oorden.”

Lucas De Schutter werd geboren op geboren op 16 april 1952 in Ekeren. Hij was een fervent zeilliefhebber. In zijn woonplaats Blankenberge was hij lid van de Vrije Noordzeezeilers en VVW, en schipper van de Galjoot en Aurora. Hij was nog zeer vitaal en overleed onverwacht tijdens zijn bezigheden in de jachthaven. Toevallig was er een arts aanwezig om de eerste zorgen toe te dienen maar ook die kon geen redding meer brengen.

De overledene laat zijn levensgezellin Yanli Liu, haar zoon zoon Xin Wang en kleindochter Yatong na. Hij was de broer van Marc (+) en Wim De Schutter, eveneens een bekende figuur in het maritieme milieu, onder meer bij de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) en als hoofdinstructeur bij Noordzee Drones in Zeebrugge.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van het uitvaartcentrum Lambrecht in Blankenberge op vrijdag 16 september om 10.00 uur, gevolgd door de bijzetting van de urne op de stedelijke begraafplaats in Blankenberge. De redactie biedt aan de familie en vrienden haar medeleven aan.