Mariette Decoene van de Plastic Shop in Roeselare op 83-jarige leeftijd overleden

Mariette Decoene is op vrijdag 23 december op de palliatieve zorgeenheid Het Anker overleden. Ze werd 83 jaar.

Mariette werd geboren op 24 februari 1939, is afkomstig van Diksmuide en had één zus, Paulette. Ze leerde op de plaatselijke avondschool haar latere man Gilbert Cattrysse kennen. Ze trouwden op 16 mei 1962 en waren afgelopen zomer een diamanten koppel. Haar man Gilbert was een commerçant in hart en nieren. Hij startte in het jaar van hun huwelijk met de Plastic Shop in de Iepersestraat. Later is daar ook speelgoed bijgekomen.

Steevast naast man Gilbert

Mariette hield vele jaren de winkel open en bij de start van de euro in 2001 trokken ze hun winkeldeur achter zich toe en verhuisden ze naar hun huidige woning in de Weststraat. Patriek en Katrien zijn haar kinderen, Ruben en Merel haar kleinkinderen. Mariette stond trouw aan de zijde van haar echtgenoot Gilbert, die binnen Unizo verschillende mandaten vervulde van plaatselijk voorzitter tot lid van de Algemene Vergadering. Hij was ook jarenlang voorzitter van de Roeselaarse Jaarbeurs. Samen waren en zijn ze lid van o.a. Markant, Neos, de Koperen Passer, de Zilveren Passer, de Gilde der Erepoorters, de Maten van Peegie, Golden Kiwanis, VLAS en het Davidsfonds.

Mariette was ook lid van het koor Maria Assumpta, het huiskoor van Motena. De laatste 2 jaren sukkelde Mariette met haar gezondheid. Vijf weken terug werd ze in ‘t ziekenhuis AZ Delta opgenomen. De palliatieve zorgeenheid Het Anker werd haar laatste thuis. (AD/Uitvaartzorg Commeyne)