Mariette (86) die stierf bij zwaar ongeval in Pittem was nog erg actief: “Mama was op weg naar haar wekelijkse rummikubnamiddag”

Mariette Lampe (86) uit Pittem, die dinsdag om het leven kwam bij een zwaar ongeval, was ondanks haar hoge leeftijd nog erg actief. “Dinsdag was ze op weg naar haar wekelijkse rummikubnamiddag”, vertelt dochter Dorine.

De 86-jarige Mariette Lampe vertrok dinsdag omstreeks 13.30 uur met haar Opel van aan haar woning in de Schuiferskapellestraat in Pittem. “Een wekelijkse gewoonte. Terwijl vader op dinsdagmiddag telkens gaat fietsen, ging moeder bij vrienden rummikubben. Ze hadden elk een eigen hobby op dinsdagmiddag”, aldus dochter Dorine.

Stevige klap

Deze keer keerde Mariette jammer genoeg niet meer huiswaarts. Op het kruispunt van de Vijfstraat en de Tieltstraat in Pittem, op zo’n kilometer van hun woning, liep het dinsdag verkeerd voor Mariette. Haar wagen werd er aangereden door een vrachtwagen die vanuit Roeselare richting Tielt reed.

De vrachtwagenchauffeur kon de Opel niet meer ontwijken. Uit de dashcambeelden van de vrachtwagen werd duidelijk dat de man uit de regio Maldegem groen licht had. Waarom Mariette toch het kruispunt kwam opgereden, is onduidelijk. De klap was groot, de Pittemse overleefde die niet.

Dochter Dorine werd kort na het ongeval op de hoogte gebracht van wat er gebeurd was. “We hebben vader bij hen thuis opgewacht. Hij was volop aan het fietsen toen het ongeval gebeurde. We wisten dus niet waar hij op dat moment was.”

Graag gezien

Zowel Mariette als haar man Daniel stammen af uit een landbouwfamilie. Mariettes ouders hadden een boerderij in Bellegem, maar Mariette kwam in de gemeente wonen waar Daniel opgroeide. Het koppel leerde elkaar kennen in Aalbeke en stapte in 1961 in het huwelijksbootje. In Pittem runden ze jarenlang een gemengd landbouwbedrijf.

Na hun pensioen verhuisden ze naar de Schuiferskapellestraat, waar ze inmiddels ruim 25 jaar woonden. Mariette was er, net zoals haar man, graag gezien in de buurt en kwam nog graag onder de mensen. Ze hield ook van een wandelingetje. Mariette laat naast haar man Daniel ook een dochter, Dorine, na. Zoon Nic overleed enkele jaren geleden onverwacht.