Marie-Thérèse Van Craeynest (101) in Kortrijk overleden

Op zaterdag 6 januari is de 101-jarige Marie-Thérèse Van Craeynest in wzc Sint-Carolus in Kortrijk overleden. Ze verbleef in het rusthuis sinds 2020. Daarvoor woonde ze eerst in een assistentiewoning (Guido Gezelle II), afhangend van het woon-zorgcentrum. Ze is geboren en getogen in Kortrijk. Haar man Antoine Desmet is in september 1995 overleden.

Marie Thérèse Van Craeynest is op 28 mei 1922 in de Zwevegemsestraat geboren als oudste van drie kinderen. Haar broers Achille en Walter zijn overleden. Ze heeft voor haar ouders gezorgd tot de laatste dag en haar vader Richard heeft tot zijn overlijden bij haar ingewoond. Kort na haar huwelijk vestigde ze zich met haar man in de Sint-Rochuslaan. Later heeft ze ook een tijd in Bellegem gewoond.

Gezwommen tot haar 92ste

Marie-Thérèse heeft vanaf haar veertiende in een textielfabriek in Frankrijk gewerkt. Later trad ze in dienst bij de Paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (bekend als de Picpussen, de orde waartoe pater Damiaan behoorde) op de Pottelberg tot haar pensioen. Op jonge leeftijd ging ze kanovaren op de Leie en zwom ze ook in de rivier. Kort na haar pensioen is ze opnieuw beginnen te zwemmen en deed dat uiteindelijk tot haar 92ste!

Marie-Thérèse werd moeder van twee kinderen: Christine Desmet (Zwevegem) en Jacques Desmet (met Doris Degreef, Kortrijk). Ze had drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen, van wie ze destijds nog de opvang op zich heeft genomen.