Marie-Jeanne Beke van vzw Mandel Art Oostrozebeke overleden

Marie-Jeanne Beke, medeoprichter en gewezen voorzitter van vzw Mandel Art, is op 13 december in Kortrijk overleden.

Marie-Jeanne Beke werd geboren in Tielt op 30 december 1945 en is overleden in Kortrijk op 13 december 2022. Ze was gekend in het culturele gebeuren in Oostrozebeke als onder meer medeoprichter en gewezen voorzitter van de vzw Mandel Art. Met haar verenging slaagde zij erin om tweejaarlijks een kunsthappening te organiseren op speciale locaties waar bekende kunstenaars graag op afkwamen.

Tijdens haar actieve leven was zij een toegewijde leerkracht plastische opvoeding. Ze woonde alleen in de Stationsstaat en laat haar zoon Bram De Cock achter.

De begrafenis vindt plaats op dinsdag 20 december om 10.30 uur in de Sint-Bavokerk in Sint-Baafs-Vijve, gevolgd door de crematie en plaatsing van de urne in een urnenkelder op de begraafplaats in de Kalbergstraat.