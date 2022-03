Marie-Ghislaine, weduwe van Roger Deceuninck, op 100-jarige leeftijd overleden

Marie-Ghislaine van Middelem overleed eind februari op 100-jarige leeftijd. Ze was de weduwe van Roger Deceuninck, van het gelijknamige en gekende bedrijf in Hooglede. Haar uitvaart vond plaats in Beveren.

Exact een jaar geleden mocht ze samen met haar drie zonen Arnold, Frank en Philip het straatnaambord van haar man onthullen in Gits. Het voorstel voor de Roger Deceuninckstraat kwam van het gemeentebestuur van Hooglede. Als eerbetoon aan de man die de firma Deceuninck uitbouwde tot een reus in de sector van bouwprofielen met meer dan 3.000 werknemers wereldwijd.

Eigen straat

Roger zette eind jaren tachtig een stapje opzij en overleed in 2004. De naar hem vernoemde straat ligt achter de bedrijfsgebouwen in Hooglede en verbindt het industrieterrein met de verkaveling in de Honzebrouckstraat.

Marie-Ghislaine was vereerd door de straatnaam. “Het is voor mij onvergetelijk dat ik dit nog mag meemaken op mijn leeftijd”, zei ze bij de inhuldiging. “Ik ben trots op mijn man. Hij zou verrast zijn met deze erkenning.”

Op 16 november 2021 vierde ze nog haar 100ste verjaardag met haar familie in restaurant Molendries te Gits. Ze ontving er onder meer enkele geschenken van het Roeselaarse stadsbestuur dat de eeuweling in de bloemetjes wou zetten.

Op 24 februari overleed Marie-Ghislaine thuis in de Jacob Van Maerlantlaan in Roeselare. Haar uitvaart vond plaats op dinsdag 8 maart in de Heilige Kruisverheffingskerk te Roeselare-Beveren.