Marie-Georgette D’Huyvetter, oudste inwoner Deerlijk, overleden op 103-jarige leeftijd

Zaterdagochtend is Marie-Georgette D’Huyvetter overleden. Zij was met haar 103 jaar de oudste inwoner van de gemeente.

De eeuwelinge werd in Vichte geboren als oudste in een gezin van zes kinderen. Thuis was het een zelfstandig bedrijf. In 1942 leerde zij Frans Vandendriessche kennen, een ingenieur die samen met zijn vader Aloïs en broer Paul elektrotechniek Vandendriessche, gevestigd in Deerlijk, oprichtte. Marie-Georgette kreeg vier kinderen: Pierre (+), Myriam, Marie Paul en Francis.

In 1973 overleed haar man. Marie-Georgette verbleef af en toe in Arizona (VS) bij haar zoon Pierre en leerde er een weduwnaar met vier volwassen kinderen, kennen. Het werden daar 20 mooie jaren. Er werd tijd gemaakt om nieuwe vrienden te maken, naar toneel en opera te gaan, uit te gaan eten en te dansen.

Amerika

Met zijn en haar kinderen bleef er een goede band. Iedere verjaardag, iedere Kerstdag voor ieder kind of kleinkind een groot pak uit Amerika! Na het overlijden van haar tweede man, keerde zij op 90-jarige leeftijd terug naar de Rodenbachstraat in Deerlijk. Haar meubilair en haar Mechelse schaper Joeky mee in de grote container.

Zij bleef in de Rodenbachstraat wonen tot zij enkele weken geleden een aandoening kreeg. In het ziekenhuis te Izegem is zij deze ochtend overleden. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 18 augustus in de kerk van haar geboortedorp Vichte. (MVD)