Marie Bosch, oudste inwoner van Bissegem, overleden op net geen 104-jarige leeftijd

Op zondag 3 april is Marie Bosch overleden in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem. Marie was de oudste inwoner van Bissegem, en na Maria Devriendt uit Heule – die in oktober 104 jaar werd – de op één na oudste inwoner van Groot-Kortrijk. Marie keek uit naar haar 104de verjaardag volgende maand, maar dat heeft niet meer mogen zijn.

Marie Bosch werd op 8 mei 1918 geboren in Vlimmeren in de provincie Antwerpen. Ze was de oudste dochter van zeven kinderen. Ze was een verre afstammeling van een adellijke familie waarvan de stamboom teruggaat tot in 1570. De familie Bosch heeft een wapenschild dat heel wat gelijkenissen vertoont met het wapenschild van Bissegem, waar Marie in 1941 al woonde.

Marie woonde meer dan 80 jaar in Bissegem. Ze leerde haar man Maurits Despriet uit Gullegem kennen toen hij als soldaat in Vlimmeren gemobiliseerd was. Het koppel trouwde in 1941 en kwam in Bissegem wonen. Marie opende er een textielwinkel in het centrum van de gemeente. Ze maakte kledij. Ook voor trouwkleren kon je bij Marie terecht. Ze ging eind 1971 met pensioen. Sinds 2008 was Marie weduwe. Sinds juli 2016 verbleef Marie in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem.

De vier kinderen zijn wijlen Eric (en wijlen Annie D’Heedene), Freddy (wed. van Connie Priem, Ledegem), Chantal (met Jacques Soete, Bissegem) en Ingrid (wed. van Albert Soete, Bissegem). Er zijn tien kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen.

Duivenmelker

Aangezien de man van Marie duivenmelker was, ging ze daarin mee. Marie schreef bijna 20 jaar lang de duiven in in café ’t Koningshof. Toen dit werk met de computer gebeurde, stopte ze daarmee. Ze verwende de duivenmelkers vaak met boterhammen. Ze ging ook graag op reis.

De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 11 april om 10 uur in de Sint-Audomaruskerk in Bissegem. (Begr. Rigole/Sereni)