Maria Warmoes van In de Groene Wandeling overleden

Op zondag 23 juli is Maria Warmoes (94) overleden in wzc De Stek in Sijsele. Maria was bij vele Dammenaars bekend als de kordate maar goedhartige uitbaatster van In De Groene Wandeling in Oostkerke.

Maria Warmoes werd geboren op 17 december 1928 in Damme. Ze groeide er met haar broers en zus op in de bekende bakkerij Hondsdamme in de Kerkstraat, die jarenlang door dezelfde familie werd gerund voordat die in oktober 2004 finaal de deuren sloot. Maria moest er al van haar 14de flink meewerken en reed onder meer met de ‘triporteur’ naar Brugge om waren voor de bakkerij. Het was haar zus Germaine die de bakkerij verderzette samen met haar man Camiel Heyneman. Ze trouwde in 1946 met Maurice Broucke, een telg uit een aannemersfamilie die regelmatig in het café naast de bakkerij over de vloer kwam. Maurice woonde met zijn vader bij het cafeetje in Oostkerke dat later zou uitgroeien tot de grotere horecazaak ‘In De Groene Wandeling’.

Stevige boterham met ham of paté

Maria vestigde er zich samen met Maurice en bekommerde zich over het café, terwijl Maurice vooral als aannemer aan de slag was. “In die vroege jaren kwamen er vissers en ‘peurders’ over de vloer die in de kanalen vlakbij het café actief waren. En ook de ‘steenbakkers’ zag je hier vaak”, vertelt Maria’s zoon Freddy. “Ze serveerde er ook wel een stevige boterham met ham of paté. Op den duur kwamen er ook wel meer aannemers, architecten. Het cliënteel werd dus wel iets chiquer, als ik dat zo mag zeggen. Mijn moeder stond bekend als kordaat en als goede zakenvrouw maar ze was zeker ook warmhartig en had een luisterend oor voor de klanten.”

In 1967 werd bij het café dan een zaal aangebouwd waar wat huwelijksfeesten, rouwmaaltijden en andere bijeenkomsten plaatsvonden. In 1983 werd de zaak overgedragen aan dochter Marie-Rose Broucke en echtgenoot Luc Vanderschaeghe, wiens kinderen Bart en Katie nu ook al jarenlang meedraaien in de zaak. “Ook nadat mama officieel was gestopt kwam ze hier, tot ze in 2017 naar het wzc verhuisde, nog elke namiddag zitten om alles goed in de gaten te houden en de mensen te begroeten”, weet dochter Marie-Rose. “En dat steeds op een strategisch gekozen plaats waar ze alle delen van de zaak goed kon zien (lacht).” Maria Warmoes laat twee kinderen, vijf kleinkinderen, acht achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind na. Er wordt afscheid genomen op zaterdag 29 juli om 10.30 uur in de Sint-Quintinuskerk in Oostkerke. (PDV)