Maria Veniere overlijdt kort na haar 100ste verjaardag

In wzc Sint-Remigius is de 100-jarige Maria Veniere overleden op zaterdag 12 februari. De vrouw vierde vorige week nog haar 100ste verjaardag. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 19 februari in de parochiekerk van Pittem.

Maria zag het levenslicht in Watou op 7 februari 1922. In het jaar 1945 stapte ze in het huwelijksbootje met Charles Dewilde. Haar echtgenoot is intussen overleden. Na hun huwelijk vond het kersverse koppel hun intrek in Ieper. Maria volgde tijdens haar schooljaren les in de naaischool en na haar huwelijk opende ze haar eigen kleding- en stoffenwinkel. Haar grootouders runden een boerderij in Watou met een daarbij horend benzinestation en café. Enige tijd hielpen Maria en haar echtgenoot mee bij haar grootouders, maar dat was van korte duur. Tenslotte verhuisden ze naar Roeselare om daar haar eigen kruidenierswinkeltje te openen. Aan de leeftijd van 60 jaar sloot ze haar winkeltje. Maria vulde haar dagen goed en verleerde het naaien niet. Ze zocht haar bezigheid in naaiwerk voor familieleden, kennissen en voor kledingwinkels. Toen het wat minder ging, trok ze aan de leeftijd van 89 jaar in bij het wzc Sint-Remigius in Pittem.

Grote familie

Aan de leeftijd van 98 jaar kreeg ze het moeilijk wat haar gezondheid betreft. Ze kreeg een beroerte en kende een sterke lichamelijke achteruitgang. Op zondag 6 februari vierde ze haar 100ste verjaardag in het wzc. Kort daarna op zaterdag 12 februari overleed ze. Maria laat een grote familie na. Ze was moeder van drie kinderen. Raymond (Linda Bogaerts), Francine (Lieven Braeckevelt) en Lena (Dirk Callens). Ze kende 15 kleinkinderen en haar kleinkind Andries is overleden. Daarnaast is haar familie aangevuld met tal van achterkleinkinderen en pluskinderen. De uitvaartdienst vindt plaats in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming in Pittem op zaterdag 19 februari om 10.30 uur. Na de dienst volgt de crematie en plaatsing van de urne in de urnenkelder op de begraafplaats van Pittem. (NS)