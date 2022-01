Maria van den Bascuul overleden

Maria Feys, beter gekend als Maria van den Bascuul, is op zaterdag 15 januari op 80-jarige leeftijd overleden. 55 jaar lang was ze de graaggeziene bazin van café De Nieuwe Weegbrug. Ze kende iedereen in Wevelgem, en iedereen kende haar.

Den Bascuul was dan misschien niet het grootste café van Wevelgem, het was zonder meer het gezelligste café. Dat was de verdienste van Maria die er 55 jaar lang achter de toog stond. Wie er binnen kwam kreeg een stralende glimlach, wie zijn manieren niet hield een vermanende vinger. Of nog erger, geen bier meer.

Lourdes

Een heel aangeslagen Jean-Marie Vandendriessche was er kind aan huis.

“Maria was de moeder van alle klanten en heel speciaal was ze ook de meter van Kindia, onze vzw waarmee we projecten voor kinderen in India steunen. Vorig jaar nog overleed Luc Malysse, de peter van Kindia. En nu Maria. Ze was van goudwaarde voor de organisatie, de beste reclame die je je kan wensen. Maar in eerste instantie was ze een vrouw met een hart van goud. We zullen haar heel erg missen.”

Zo zijn er veel herinneringen aan Maria van den Bascuul. Op haar eentje verkocht ze zowat het hele pak lotjes van de tombola van de Lourdesvrienden. Lourdes, waar ze zelf als diepgelovige vrouw graag heen reisde. Met haar jaarlijkse wedstrijd ‘Raad de naam van de pop’ bracht ze ook heel wat geld in het laatje voor het goede doel.

Maria was een wandelende wie is wie-encyclopedie

Maar vooral was ze oprecht geïnteresseerd in haar klanten. Dàt en een geweldig geheugen – “hoe gaat het nog met je vader, is zijn operatie goed verlopen. Zo’n brave man!” – zorgde ervoor dat iedereen er zich direct thuis voelde. Zeker ook de vlashandelaars, die er hun lading kwamen wegen en binnensprongen voor een pintje.

Cinema Royal

Maria was een volksfiguur, ze kende dan ook de gemeente en de inwoners binnenste buiten. “Ze kende zo goed als iedereen, het was een wandelende wie-is-wie encyclopedie”, aldus Jean-Marie. “Ik herinner me dat een tiental jaar geleden zelfs de politie haar opbelde om te vragen hoe een bepaalde familiesituatie precies in elkaar zat, want zelf raakten ze er niet wijs aan uit.”

Vorig jaar maakte de cel Erfgoed nog opnames van Maria, in het kader van het project Cinema Royal. Deze erfgoedfilmpjes worden vanaf 17 februari getoond in de bib in het park. Het wordt sowieso een mooi eerbetoon voor Maria. Een tiental dagen geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze een hartstilstand kreeg en in coma belandde. Wat later werd een hartinfarct haar fataal. Maria van den Bascuul werd 80 in september.