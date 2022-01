Maria van den Bascule uit Wevelgem overleden

Maria Feys, beter gekend als Maria van den Bascule, is overleden op zaterdag 15 januari om 7 uur ’s morgens.

Een heel aangeslagen Jean-Marie Vandendriessche was er kind aan huis. “Maria was onze meter, de meter van Kindia, de organisatie die kinderen in India projecten steunt voor arme kinderen in India. Vorig jaar nog overleed Luc Malysse, de peter van onze VZW. En nu Maria.”

Hart van goud

“Ze was van goudwaarde voor Kindia, de beste reclame die je je kan wensen. Maar in eerste instantie was ze een vrouw met een hart van goud. Ze kende de hele gemeente en iedereen kende haar.”

“Ik herinner met dat een tiental jaren terug de politie haar opbelde om te vragen hoe een bepaalde familiesituatie precies in elkaar zat want zelf raakten ze er niet wijs aan uit. We zullen haar hard missen.”

Maria van den Bascule werd 80 in september.

(SL)