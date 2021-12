Maria Billiet op leeftijd van 101 jaar overleden

Maria Billiet is in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem overleden.

Maria Billiet werd geboren op 19 augustus 1920. Op 11 september van dit jaar vierde Maria samen met familie, vrienden en kennissen haar 101de verjaardag.

Getroffen door het coronavirus werd Maria een vijftal weken terug opgenomen in het St.-Andriesziekenhuis in Tielt.

Daarna verbleef ze ter revalidatie nog een drietal weken in het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. Hier nam ze op 24 december 2021 afscheid van haar geliefden en het aardse bestaan. (WV)