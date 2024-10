Maria (104), oudste inwoner van Tielt, overleden: “De gezonde buitenlucht, beweging en gebrek aan stress hielden haar gezond”

Met Maria Van Parijs (104) verliest Tielt haar oudste inwoner. De van oorsprong Oostrozebeekse heeft heel haar leven op het land gewerkt, eerst op de ouderlijke hoeve in Oostrozebeke en later op de boerderij van haar man Valère in Vinkt, tot ze in 1999 naar Tielt verhuisde.

Tot haar 99ste woonde ze er alleen in een flat en na vier jaar in het woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt, liet Maria afgelopen zaterdag haar laatste adem. “Het was een sterke vrouw, een harde werker die zich jeunde onder de mensen”, zeggen haar kinderen Monique, Marnix en Marleen Tanghe trots.

Maria Van Parijs werd op 6 juni 1920 geboren in Oostrozebeke, als vierde dochter in een gezin dat uiteindelijk zeven meisjes telde. Samen met haar zussen ging ze tot haar tiende naar de school in het dorp, waarna ze haar ouders bijstond in het werk op de boerderij.

Ze hielp niet alleen met het kweken van de gewassen, maar hield vooral van alle dieren op de hoeve, en wanneer het bij haar thuis minder druk was, ging ze andere boeren uit de buurt een handje toesteken.

Harde werker

“Toen ze dertig werd, werd ze door de dorpspastoor in contact gebracht met Valère Tanghe”, zegt haar dochter Marleen Tanghe. “Hij was de laatste ongehuwde in een gezin van tien kinderen, en was net als mama boer op een hoeve in Vinkt. Nog geen jaar later stapten ze samen in het huwelijksbootje, waarna ze de drie opeenvolgende jaren mijn zus Monique, mijn broer Marnix en mezelf mochten verwelkomen.”

Meteen na hun huwelijk verhuisde het echtpaar naar de Vinktse hoeve, waar ze samen met de vader van Valère, die er tot 1971 bleef wonen, de boerderij in goede banen leidden.

“Onze ouders waren enorm harde werkers”, zegt Marnix. “Vader stond om 5 uur op voor de melkronde, terwijl mama op datzelfde moment begon met het ochtendwerk op de boerderij. Ze ontfermde zich over alle dieren, van de koeien en paarden tot de konijnen, de kippen en de duiven.”

“Zelfs in winters, die toen nog koud en donker waren, stond ze van ‘s morgens vroeg paraat om alles in goede banen te leiden op de boerderij”, gaat Marleen verder. “En alles moest met de hand, want machines waren er toen nog niet. Het was een harde stiel, een die heel veel van hen gevraagd heeft, maar gelukkig konden ze rekenen op onze grootvader die tot 1971 bij ons inwoonde. Hij zorgde voor het middageten en verwende ons, zodat mama en papa konden blijven boeren.”

Altijd sober geleefd

Die levensstijl is volgens de kinderen ook het geheim van de gezegende leeftijd van Maria. “Ze heeft altijd sober geleefd”, zegt Monique. “Zuiver ook. Alles wat we aten, kwam recht van de eigen velden, van de groenten, het fruit en de patatten tot het kippen- en varkensvlees.

“De gezonde buitenlucht, de beweging en vooral ook het gebrek aan stress, hebben ervoor gezorgd dat ze zo lang zo gezond is gebleven.”

Maria woonde tot haar 99ste zelfs alleen, in een flat in Aarsele waar ze in 1999, zes jaar na de dood van haar man, naartoe was verhuisd. “Ze was nog steeds in goede gezondheid toen we haar overplaatsten naar woonzorgcentrum Deken Darras, maar de eenzaamheid werd haar teveel”, legt Marnix uit.

“Door de coronapandemie was ons contact maandenlang beperkt tot bezoekjes aan het raam, niet evident als je weet dat ze een kamer had op de eerste verdieping. Maar ze fleurde op door het contact met de medebewoners en het personeel, en zo wisten we dat we een goede keuze hadden gemaakt.”

Afscheid

Met enkele maanden uitstel vierden Monique, Marnix en Marleen in september 2020 uiteindelijk de 100ste verjaardag van Maria. “Ook toen was ze fysiek en mentaal nog steeds heel goed, en dat is ze gebleven tot de dag voor haar dood”, zegt Marleen.

“Ze kreeg enorm last van haar buik, maar haar overbrengen naar het ziekenhuis zou niet goed geweest zijn voor haar. We hebben met de familie nog afscheid kunnen nemen, en na het toedienen van de laatste sacramenten is ze rustig heen gegaan. Ze heeft een mooie leeftijd bereikt en een erg mooi leven gehad, maar ze heeft haar rust verdiend.”