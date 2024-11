Marcel Messiaen, stichter en bezieler van openluchtmuseum Bachten De Kupe, wordt in intieme kring begraven

Marcel Messiaen (103), stichter, bezieler en directeur van het Izenbergse openluchtmuseum, is overleden. Hij vertelde ons half augustus dat het zijn wens was dat na zijn dood zijn urne op het domein een plaatsje zou krijgen. “Aan de ingang staat een klein kapelletje. Mooier kan niet hé”, glunderde Marcel toen.

Dochter Maria Messiaen laat weten dat haar papa in intieme, familiale kring begraven zal worden. “Hij overleed in het ziekenhuis Damiaan in Oostende waar hij al meerdere weken verbleef. Zijn wilskracht was er tot de laatste minuut. Maar zijn lichaam was op. Of we papa’s grote wens kunnen realiseren, zullen we later met de gemeente Alveringem bespreken.”