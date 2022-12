Marc Decaigny, oprichter van de gelijknamige Emelgemse garage, is overleden

Vrijdag 16 december overleed Marc Decaigny in het PZE Het Anker van AZ Delta in de Brugsesteenweg in Roeselare. Marc was een geboren Emelgemnaar en oprichter én zaakvoerder van de Garage Decaigny in de Reperstraat in Emelgem.

Marc studeerde voor automechanicus aan het VTI in Kortrijk. Hij begon zijn eigen garage in Emelgem en was tien jaar verdeler van Mazda. Daarna werd hij merkverdeler voor Opel. In 2020 kwam het tot een fusie en werd het Garage Decaigny-Degroote en sinds dit jaar is de garage een 5 sterren-multimerkenverdeler. Dochter Sofie zet de familietraditie verder met haar echtgenoot Bob Callens.

“Marc ging nog vaak naar de garage waar hij het personeel nog altijd met raad en daad bijstond als ze erom vroegen”, zegt zijn vrouw Thérèse Lecluyse. “Tot hij begin dit jaar ziek werd. Hij werd opgenomen in het AZ Delta, campus Rumbeke, waar hij tot juni verbleef. Daarna kwam hij naar huis. Hij verbleef nu nog maar sinds twee weken in de Palliatieve Zorgeenheid (PZE) ‘Het Anker’ van AZ Delta in de Brugsesteenweg in Roeselare, waar hij vrijdag 16 december overleed.”

Marc was lid van de kerkfabriek Sint-Pieter in Emelgem.

Hij was de vader van Sofie die nu met haar man Bob Callens zaakvoerder is van de Garage Decaigny – Degroote én van Isabelle en haar man Bart Lammertyn, van de gelijknamige groente- en fruithandel Lammertyn in Lendelede.

De familie neemt afscheid van Marc op vrijdag 23 december om 11 uur in de parochiekerk Sint-Pieter.