Manja Deloof (54), zaakvoerster van Little Minou in Brugge, overleden

In het AZ Sint-Jan in Brugge is afgelopen maandag Manja Deloof overleden. De zaakvoerster van Little Minou verloor de moedige strijd tegen haar ziekte. Ze werd 54.

Manja had 18 achttien jaar lang in de Smedenstraat in Brugge de zaak Little Minou, gespecialiseerd in kinderkleding. Ze was bijzonder geliefd bij haar klanten, maar ook bij haar collega-handelaars in de straat.

Ze was goed gekend in Brugge. Dat was te merken toen zoon Maxime het trieste nieuws van haar overlijden postte op sociale media.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 15 februari om 11 uur in het funerarium van Uitvaart Tavernier aan de Gistelsesteenweg in Jabbeke.