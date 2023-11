Donderdagmorgen rond 10.30 uur zeeg in de Kardinaal Merciestraat in Brugge een man in elkaar. De hulpdiensten met de mug kwamen ter plaatse en reanimeerden de man, maar zonder gevolg. Hij overleed ter plaatse.

De brandweer plaatste een tent om het lichaam aan het zicht te onttrekken. Door het voorval was er geen autoverkeer mogelijk in de straat.