“Man uit de duizend” Walter Crabbe van café ’t Paradijs in Staden overleden

Walter Crabbe is vorige zondag in AZ Delta Roeselare op 73-jarige leeftijd overleden. Hij baatte al een kwarteeuw samen met zijn vrouw Marie-Thérèse Beernaert café ‘t Paradijs uit.

Walter en Marie-Thérèse stonden sinds 1997 achter de toog. Ze namen de zaak over na het overlijden van toenmalig uitbater Cyriel Deprez. Vrijgezel Cyriel had het café jarenlang uitgebaat.

“Marie-Thérèse was het nichtje van Cyriel en nam de zaak toen over”, klinkt het bij een bestuurslid van wielertoeristenclub De Paradijsvrienden, die al decennialang zijn thuishaven in het café heeft. “Marie-Thérèse was de uitbaatster en het gezicht van het café, maar Walter sprong geregeld bij. Walter was een man uit de duizend, een prachtig mens. Hij zei niet veel, maar iedereen kon altijd op hem rekenen.”

Altijd bekommerd

Walter was nog niet zo lang ziek. Ook bij AMCS, de AutoMobielClub Staden, is de verslagenheid groot. “’t Paradijs is sinds jaar en dag ons lokaal”, vertelt voorzitter Janot Vangeenberghe. “We wisten dat Walter sinds een paar maanden ziek was, maar zowel Walter als Marie-Thérèse waren net als wij altijd positief omtrent de evolutie van zijn ziekte. We zagen zijn overlijden dan ook niet aankomen. ‘t Paradijs was wel al een tijdje dicht omdat Marie-Thérèse bij Walter wilde zijn om hem bij te staan.”

“Walter was een echte topmens. Een man van weinig woorden, maar een hele warme en heel sociale mens, die vlot in de omgang was. Hij was ook altijd bekommerd om het reilen en zeilen van de verenigingen die in ‘t Paradijs huizen. Het is echt een groot verlies. Naar aanleiding van ons veertigjarig bestaan hadden we dit weekend een verrassingsuitstap gepland, maar die hebben we geannuleerd zodat we met het bestuur de uitvaart kunnen bijwonen”.

Pintje? één euro

’t Paradijs is wijd en zijd ook bekend als de goedkoopste kroeg van Vlaanderen. Een pintje kost er welgeteld één euro. Vóór de coronacrisis was dat zelfs maar 90 cent. De uitvaartplechtigheid van Walter vindt op zaterdag 30 september om 10.30 uur plaats in de Sint-Janskerk in Staden.

