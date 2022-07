Man overlijdt na zwempartij in Oostende

Donderdagavond is een 50-jarige man uit Brussel onwel geworden na een zwembeurt ter hoogte van het Zeeheldenplein. Hij overleed in het ziekenhuis.

Een man uit Brussel was met een bevriend koppel op uitstap in Oostende. Omstreeks 20 uur besloot hij te gaan zwemmen ten westen van de westelijke strekdam, ter hoogte van het kunstwerk Rock Strangers. Na ongeveer een half uur kwam de man uit het water en werd hij onwel op het strand. Omstaanders contacteerden de hulpdiensten en die waren binnen een paar minuten ter plaatse om de reanimatie op te starten. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Het betreft een natuurlijk overlijden.