Man (71) verdronken na val in waterreservoir van tuinbouwbedrijf

Donderdag in de late namiddag is op een tuinbouwbedrijf op de grens van Beernem en Wingene een 71-jarige man overleden. Alle pistes wijzen in de richting van een tragisch ongeval. De man zou uitgegleden zijn en zou zo in het water terechtgekomen zijn.

Op het serrebedrijf op de grens van de Reigerlostraat met de Beernemsteenweg kwam de man even na 6 uur in een waterbekken terecht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar voor de onfortuinlijke man kwam alle hulp te laat. Alle middelen zoals duikers en de MUG-Heli werden ingezet, maar er kon enkel vastgesteld worden dat de man verdronken was.

De politie is een onderzoek gestart naar de juiste omstandigheden waarin de man om het leven is gekomen. Alle pistes wijzen in de richting van een tragisch ongeval. De man zou uitgegleden zijn en in het water terechtgekomen zijn.