Mama van overleden baby Omélie uit Eernegem vindt verloren ketting met as van zoontje terug

Eind augustus vorig jaar verloor Alexandra Bouckhuyt (24) uit Eernegem haar zoontje Omélie. Het jongetje stierf tijdens een middagdutje bij de onthaalmoeder, amper acht maanden oud. Het onderzoek naar het overlijden loopt nog steeds. Alexandra liet een kettinkje maken met de as van haar zoontje in verwerkt, maar verloor die woensdag. Donderdagavond meldde ze dat de ketting teruggevonden werd.

De vrouw merkte donderdagochtend op dat het hangertje niet meer rond haar nek hing. Ze zocht het hele huis af, maar zonder resultaat. “Ik contacteerde ondertussen al iedereen waar ik woensdag contact mee had, maar ook daar werd het hangertje niet gevonden”, vertelt Alexandra. “Mogelijk ben ik het dus ergens op straat verloren. Ik was onder andere aan het crematorium Polderbos en daarna in de Sithiusstraat in Westkerke en de Schoolstraat in Ettelgem.”

Donderdagavond liet ze weten dat de ketting terecht was.

(MM)