Mama ontroostbaar na dood Axl (17): “Ik verlies een knappe, lieve zoon”

“Ik verlies een lieve, knappe zoon”, zegt Tamara Standaert uit Moerkerke/Den Hoorn bij Damme. Ze verloor woensdagmiddag haar zoon Axl Van den Broeck (17), die met zijn bromfiets om het leven kwam bij een ongeval op 50 meter van het huis van zijn vader. “Het is nog nooit zo stil geweest op school”, klinkt het dan weer in het VTI van Zeebrugge waar Axl school liep.

Woensdagmiddag iets voor 13 uur. Axl Van Den Broeck (17) was op weg met zijn bromfiets naar de woning van zijn vader toen het helemaal verkeerd liep. Op de kruising van de Damweg en het Haringgat in de wijk Den Hoorn bij Moerkerke botste hij op een bestelwagen, die van rechts kwam en hem meters meesleurde. Omwonenden getuigen over een enorm zware knal. Er stonden al vlug heel wat buurtbewoners bij de plaats van het tragische ongeluk. Onder hen ook een verpleger uit de buurt, die in afwachting van het arriveren van de MUG begon met de reanimatie. Maar alle hulp kwam te laat. Des te tragischer is dat de jongeman op niet veel meer dan vijftig meter van zijn bestemming was toen hij het leven verloor.

De familie kwam al vlug ter plaatse, overmand door verdriet. “Ik verlies een knappe, lieve zoon, een heel erg levenslustige jongen”, reageert zijn zwaar aangeslagen moeder Tamara Standaert. “Woensdagmiddag kreeg ik telefoon van de moeder van een van zijn beste vrienden. Ze zei me dat ik zo vlug mogelijk naar de Damweg moest komen, omdat Axl daar betrokken was bij een verkeersongeluk. Toen ik aankwam, begreep ik dat de afloop fataal was… Het is verschrikkelijk om je kind zo te moeten verliezen.”

Examens opgeschort

Axl wordt door al wie hem gekend heeft omschreven als een goedlachse, vriendelijke jongen met een actief sociaal leven. Hij voetbalde ook enige tijd bij FC Damme, indertijd nog KFC Moerkerke. “Hij is begonnen met voetballen bij Jong Moerkerke, maar enige tijd later stapte hij over naar KFC Moerkerke, het huidige FC Damme dus”, vertelt Nancy Dombrecht, cafetariaverantwoordelijke en manusje-van-alles bij de Moerkerkse voetbalclub. “Ik heb hem ervaren als een heel vriendelijke en beleefde jongen. Ook nadat hij zo’n twee jaar terug stopte met voetballen, kwam hij nog altijd langs om zijn vrienden en zijn broer aan te moedigen en dan kwam hij nog altijd eens goeiedag zeggen aan de bar bij mij.”

“Woensdagmiddag kreeg ik telefoon van de moeder van een van zijn beste vrienden dat er een ongeval gebeurd was waar Axl bij betrokken was. Verschrikkelijk”

“Het nieuws van zijn overlijden kwam echt als een schok, ook al omdat Axl een van de beste vrienden van mijn zoon Niels Desender was. Ze zaten voor een aantal vakken samen in klas in het VTI Zeebrugge en het kwam ook al eens voor dat ik hen naar school voerde of kwam ophalen. Ik vernam overigens dat de examens voor de derde graad beroeps opgeschort zijn gezien de omstandigheden. Ook in het weekend gingen ze trouwens vaak samen op stap en ze namen onder meer met carnavalsgroep De Uilenspiegels deel aan de carnavalsstoeten in de regio. Samen behoorden ze tot een vriendengroep die heel goed voor elkaar zorgde en voor elkaar opkwam waar nodig.”

Ook bij KLJ Sint-Kruis-Vivenkapelle, waar Axl al vele jaren lid was, zal hij erg gemist worden. “Hij was heel geliefd in onze KLJ-afdeling en we zullen de mooie momenten met hem koesteren”, laat KLJ-leider Olivier Vanderhaeghen weten.

Rouwhoek

De verslagenheid is zeker niet minder groot op zijn school VTI Zeebrugge. Schooldirectrice Joke Knockaert konden we niet bereiken omdat ze volop bezig is om de leerlingen uit zijn klas en al wie hem goed gekend heeft bij te staan. “En de directrice zal ook nog de ouders bezoeken”, laat de onthaalmedewerkster van de school verstaan. “Uiteraard is het nieuws hier ingeslagen als een bom. Woensdagmorgen zijn we met iedereen samen gekomen en werden de leerlingen toegesproken. Er werd een speciaal rouwhoekje ingericht met de foto van Axl. Het was alleszins een leerling die erg graag gezien was. Ik durf te zeggen dat het nog nooit zo stil geweest is op school.” Axl volgde in het VTI het laatste jaar ‘sanitair’ en zou binnenkort aan de slag gaan in de loodgieterij waar hij stage liep.

Intussen wordt er door omwonenden gewezen op de afwezigheid van een spiegel op het kruispunt sinds die er bij een zware storm eerder dit jaar is afgewaaid. Of die spiegel een rol zou kunnen gespeeld hebben bij het ongeluk is onduidelijk, maar de stiefpapa van Axl verwijst ook wel naar een veel te hoge haag waardoor het zicht op wie van de andere kant komt heel erg moeilijk is. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken.