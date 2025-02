“Mama moet gevoeld hebben dat er iets niet juist was”: Melanie (44) overlijdt plots en laat vijf kinderen achter

“Mama was stil, lachte niet meer… Ze moet gevoeld hebben dat er iets niet juist was.” Jennifer Cornette (20) praat over de laatste dagen van haar mama Melanie Dubois. De 44-jarige vrouw overleed in de vroege ochtend op dinsdag 4 februari. De vrouw laat vijf kinderen achter. “Haar plotse overlijden is hard. Mijn twee jongste zussen van 7 en 4 jaar komen nu bij mij wonen”, zegt Jennifer die in maart voor het eerst mama wordt.

“Maandag was mama ziek. Ik dacht dat ze de griep had. Ze was enorm stil, ze lachte niet meer en ze zei ook niets meer. Eten deed ze ook niet, ze wou enkel nog soep drinken”, vertelt dochter Jennifer Cornette over haar moeder Melanie Dubois (44). Melanie was mama van Jennifer (20), Amelie (18), Femke (16), Lilly (7) en Ellie (4). “Amelie ging dinsdagmorgen mama wakker maken. Ze vroeg of mama wilde staan, omdat Lilly en Ellie naar school moesten. Ellie sliep bij mama op de kamer, maar Amelie kon mama niet vinden. Even later vond ze haar naast het bed. Amelie nam Ellie onmiddellijk mee naar buiten en Femke belde de ambulance. Ook de mug, het zorgteam en de politie kwam erbij. Mama woonde in Dikkebus en ik woon in Poperinge. Mijn vriend Yaron Popelier was al gaan werken. Ik sliep nog en plots merkte ik dat er 25 gemiste oproepen waren van Amelie. Toen ik terug belde, zei ze dat het niet goed ging met mama. Mijn vriend is me komen halen om naar mama te gaan…”

De zon, een regenboog, een sterretje

“We waren dinsdagmorgen allemaal volledig overstuur. Mama is zo plots van ons weggerukt. Het is heel hard. Amelie en ik hebben onze papa gekend, maar dat is toen anders gelopen waardoor Femke hem nooit heeft gekend. Femke had enkel mama en voor haar is het momenteel heel moeilijk. Amelie is bang om te slapen, omdat ze heel de tijd mama ziet liggen als ze haar ogen sluit. De papa van Lilly en Ellie heeft mijn mama in de steek gelaten, dus ook hij is niet in beeld”, zegt Jennifer.

“Lillytje mist mama verschrikkelijk. We hebben uitgelegd dat mama de zon, een regenboog, een sterretje… is. Ellie’tje beseft ook wat er is gebeurd, ze sliep ook op de kamer bij mama… Het komt heel hard binnen als ze zeggen dat ze mama missen en dat ze niet willen dat mama dood is… Ik houd me sterk en probeer rustig te zijn voor mijn ongeboren kind. Ik wil niet te vroeg bevallen en ik wil dat hij veilig en gezond blijft.”

Paniekaanvallen

Zaterdag vernam Jennifer dat haar mama een natuurlijke dood stierf. “Mama wilde nooit naar de dokter, maar dat had ze misschien toch beter gedaan. In januari trokken we met het gezin naar Plopsaland en daar hebben we nog veel mooie herinneringen aan. Mama had veel last van paniekaanvallen en dat was die dag niet anders. Ze zei dat het kwam door stress, maar dat kon niet goed geweest zijn voor haar gezondheid”, legt Jennifer uit.

“In een korte tijd was ze ook enorm veranderd. Van 82 kilo naar 68 kilo. Ze zat een beetje in haar eigen wereld. De dokter zei dat mama het zelf wel moet gevoeld hebben dat er iets verkeerd was. Dinsdag moesten Amelie, mijn tante en nichtjes niet werken. Ik werk normaal als poetshulp – net als mama -, maar momenteel ben ik in zwangerschapsrust. Het is alsof ze voelde dat er genoeg mensen vrij waren om voor de kindjes te zorgen en dat ze mocht rusten. Dat gevoel heb ik…”

“Mama deed altijd haar best. Ze was behulpzaam en vriendelijk. Ze deed alles voor een ander”, zegt dochter Jennifer. © gf

Grootmoeder

“Naar mama haar huis gaan we niet meer, dat is te moeilijk voor iedereen. We zullen wachten tot Lilly en Ellie wat ouder zijn om uit te leggen wat er precies is gebeurd. Amelie en Femke kunnen inwonen bij familieleden. Lilly en Ellie komen bij mij en mijn vriend wonen. We wonen in een groot appartement met twee slaapkamers en momenteel slapen de meisjes in de babykamer. Ik nam contact op met het OCMW of het mogelijk is om een sociale woning te krijgen. Volgende week mogen we op gesprek”, aldus Jennifer. “Mama deed altijd haar best. Ze was behulpzaam en vriendelijk. Ze deed alles voor een ander, maar zelf wilde ze niets. Ze was enorm gekend en had zowel in Poperinge als Ieper vriendenkringen. Mijn mama had me vroeger al gevraagd of ik voor mijn jongste zusjes wilde zorgen, moest er ooit iets met haar gebeuren. Mama zei altijd tegen mij ‘stel dat er iets gebeurt, ga je zorgen voor de kleintjes?’. Dat heb ik haar beloofd en dit is ook het laatste dat ik kan doen voor mijn kleine zusjes en voor mama.”

In maart zou Melanie voor het eerst grootmoeder worden. “Daar keek mama enorm naar uit. Mijn mama had allemaal dochters en bij haar zus zijn het ook allemaal meisjes. Wij verwachten een zoontje en daar keek ze enorm naar uit.”

Crowdfunding

De beste vrienden van Jennifers vriend – Jordy en Lisa – hebben een crowdfunding opgestart om de zussen te helpen. “Ik hoop dat de kids met deze financiële steun een duwtje in de rug krijgen voor hun toekomst! Gun deze meisjes wat ademruimte en de mogelijkheid om een beetje kind te zijn. Graag hadden ze een hangertje met de as van hun mama zodat ze altijd bij hun is, maar dit kost ook veel geld. We hopen ook dat de meisjes met deze steunactie hun rijbewijs kunnen halen en een buffer hebben voor de toekomst. Elke financiële bijdrage helpt”, zo klinkt het.

Financiële steun

“Mama zat in collectieve schuldenregeling en daar werd gespaard voor mama en daarmee kunnen we de begrafenis betalen. Wij hebben wel een spaarpotje, maar nu zijn er plots twee kindjes extra in huis en dat is niet niks. Lilly en Ellie hebben allebei een brilletje. Moest er een nieuwe bril nodig zijn of andere spullen moeten aangekocht worden, kunnen we extra financiële steun wel gebruiken. We zijn dankbaar met alle steun.”

Er wordt afscheid genomen van Melanie in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys in Poperinge op dinsdag 11 februari om 10.30 uur. Daarna volgt de crematie in Kortrijk en krijgt de urne thuis een mooi plaatsje.

De kinderen van Melanie steunen kan hier.