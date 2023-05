Mama Annelies neemt afscheid van dochtertje ‘Juliettetje Kroketje’ (4): “Het moet een kleurrijk feest worden”

Zaterdag 6 mei nemen familie, vrienden en kennissen afscheid van ‘Juliettetje Kroketje’ (4) uit Handzame, een deelgemeente bij Kortemark. Juliette Segaert overleed zondag 30 april in het Universitair Ziekenhuis van Gent aan een ernstige infectie. Op vraag van haar mama Annelies werd sociale media overspoeld met roze hartjes. “We willen Juliette op een vrolijke manier herinneren. Daarom wordt haar begrafenis een kleurrijk feest vol herinneringen.”

Juliettetje Segaert stond in Kortemark gekend als een vrolijke kleuter. “Vanaf de eerste seconde was Juliette aan het lachen. Ze was plots ziek geworden en dan ging het allemaal heel vlug. Ze werd met een ernstige infectie opgenomen in het ziekenhuis van Torhout. Na enkele onderzoeken werden we doorverwezen naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Op 25 april is mijn dochter, die anders zo vrolijk was gestopt met lachen. Uiteindelijk is Juliettetje zondag in slaap gevallen voor altijd”, vertelt haar mama Annelies Segaert.

“Verpleegster Ine had het haar van Juliettetje in een dotje gedaan en zo zullen we ons haar zaterdag bij het afscheidsmoment ook dragen”

“De dokters en verplegers hebben een week lang gedaan wat ze maar konden en daarvoor willen we hen met de familie van harte bedanken. Verpleegster Ine heeft bijvoorbeeld het haar van Juliettetje, dat helemaal in de war lag mooi verzorgd en in een dotje gedaan. Tijdens de afscheidsdienst zullen we ook een dotje dragen om haar zo te gedenken. We zijn een erg muzikale familie, dus we hebben in het ziekenhuis ook vaak liedjes gezongen voor haar. Toen Juliettetje stierf, hebben we met verf een afdruk gemaakt van haar handje en voetje. Daarbij werd er wat gemorst, maar we hebben het zo gelaten. Want zo kliederen morsen, dat was ook wie Juliettetje was.”

Sociale media

Annelies kreeg de laatste weken verschillende berichten om Juliette beterschap te wensen. “Mensen stuurden me witte hartjes, maar op mijn telefoon kreeg ik dat als grijze hartjes. Toen Juliettetje stierf, heb ik maar een ding gevraagd en dat is om zoveel mogelijk kleur te zien. Aan de woorden ‘veel sterkte’ of ‘innige deelneming’ heb ik niets. Ik wil graag het enthousiasme van Juliette overal verspreiden met felroze hartjes en veel kleur. En dat is ook gelukt, onze boodschap om vrolijk te zijn, is zelfs tot in Nederland en Duitsland geraakt. Zelfs zangeres Natalia en ex-wielrenner Niels Albert hebben het gedeeld.”

“Wanneer je #JuliettetjeKroketje opzoekt, zie je overal roze hartjes en foto’s van mijn dochter. Dat is de bijnaam, die ik haar altijd gaf. Haar broer, die een jaar ouder is, noemen we altijd Louistje Frietje en vandaar ook Juliettetje Kroketje. Van alle mensen op de wereld is zij de enige met die hashtag, dat toont hoe uniek Juliette was. Als moeder is het fenomenaal en hartverwarmend om dat te zien.”

Spring-in-t-veld

Juliette Segaert op haar laatste klasfoto.

Juliette was een echte spring-in-t-veld. “Ze zat vol van energie, want ze klom altijd op mij of kwam rond mij hangen, als mijn kleine aapje. Zelfs met 39 graden koorts straalde ze op de laatste fotodag in haar school. Voor die gelegenheid had ze speciaal een roze kleedje aan. Dat toont ook hoe sterk ze is. Ik heb iedere minuut, dat ik kon gespendeerd bij Juliettetje en Louis. Met ons drietjes hebben we er samen alles uitgehaald. De kindjes zaten vaak pas om 20 uur in bed. Sommigen zeggen dat dat te laat was, maar nu ben ik vooral heel blij dat ik telkens een uurtje langer echt bij hen was in plaats van ze al om 19 uur in te stoppen. Ons huis lag ook regelmatig rommelig, maar ik stak liever mijn tijd in nog samen dingen doen met hen dan alles constant opruimen. Daar is achteraf wel tijd voor. Ik heb van iedere minuut genoten.”

“Juliettetje zei wel honderd keren ‘jij bent lief’op een dag”

“Juliettetje was heel behulpzaam en ze hield er ook van om knuffels te geven”, gaat Annelies verder. “Ze zei wel honderd keer op een dag tegen mij “Jij bent lief”. Soms kon ze dat zo fluisteren alsof ze een groot geheim had om te vertellen. Toen ik met Louis afscheid van haar ging nemen in het ziekenhuis vroeg hij mij of ik haar wilde zeggen ‘jij bent lief”. Sindsdien heeft hij dat nu al verschillende keren gezegd, terwijl hij dat vroeger niet deed.”

Mijn mini-ruitertje, zo noemt Annelies haar dochter ook. “Juliettetje was naast regenbogen en eenhoorns ook zot van paarden en pony’s. Een tijd terug gingen we een pony kopen van een boer hier uit de buurt. Toen wisten we de naam nog niet, maar eens we die gekocht hadden, bleek de naam van de pony ook Juliette te zijn. De boer had het dier vernoemd naar een 14-jarig meisje uit de buurt, die haar verzorgde. Zij leerde ook mijn kleine Juliette de basis van paardrijden: hoe je op een pony moet zitten, hoe je de teugels moet vasthouden. Juliettetje was daar ook allemaal vlug mee weg. Ze kon zelfs al in galop gaan en was helemaal klaar om deze zomer haar eerste wedstrijdjes te doen. We gingen ook vaak samen op wandel met de pony en grote Juliette. Ze was een van de beste vriendinnetjes van Juliettetje en is bijna familie.”

School vol hartjes

Annelies geeft zelf les in het vijfde leerjaar op de school Ten Parke in Torhout, waar Juliettetje ook in de kleuterklas zit. “Mijn collega’s en de directie zijn heel begripvol. Maandag, op hun dag vrijaf hebben ze zelfs tijd vrij gemaakt om naar school te komen en overal roze hartjes in de gang te hangen. Dat is gewoonweg prachtig”, vertelt Annelies ontroerd. “Als leraar was ik altijd iets vroeger op school om alles klaar te zetten. En terwijl ik dan bezig bezig was durfde Juliette wel eens wat stickers rond te plakken in de klas. Daarom zal ik ook enkele van haar stickers op haar kist plakken.”

“Op de kist van Juliettetje zullen er vlinders geschilderd zijn en ook een afbeelding van Nijntje”

“Samen met mijn zoontje Louis heb ik voor het afscheid bloemen en een kist uitgekozen. Op de witte kist zullen er vlindertjes geschilderd zijn, omdat we heel vaak samen het liedje van K3 over vlinders zongen. Maar ook Nijntje zal op de kist staan, want Juliettetje zat nu dit jaar in de nijntjesklas op school. Ik probeer Louis bij alles te betrekken, zodat hij op een goede manier kan afscheid nemen van zijn zus.”

Kleurrijk feest

Zaterdag 6 mei zullen familie, vrienden en kennissen afscheid nemen van Juliettetje. “De uitnodiging voor haar afscheidsfeest ziet er ongeveer hetzelfde uit als haar geboortekaartje: een roze kaartje met haar naam in gouden letters en daaronder een kroontje voor mijn prinsesje. Dat zal ook in gouden letters op de kist van Juliette komen. Het afscheidsmoment zelf gaat door in rouwcentrum Logghe in Kortemark. We vragen iedereen om kleurrijk gekleed te zijn, liefst in het wit of roze. Aan de ingang zullen er ook witte ballonnen staan. Aan de stoelen zullen er ook bloempjes hangen. Buiten het rouwcentrum zal er ook een groot scherm voorzien worden, waar mensen de dienst kunnen volgen.”

“Voor de dienst zullen er leuke video’s van Juliette getoond worden, want ik wil geen beladen stilte”

Voor de dienst zullen er ook leuke video’s van Juliette getoond worden. “Ik wil geen beladen stilte, die je anders hebt voor een dienst. Op het einde zullen we ook een video tonen, die haar lerares Els me onlangs stuurde. Daarin is Juliettetje een liedje aan het zingen, aan het lachen en steekt ze op het einde haar tong uit. Dat is een mooie herinnering om mee af te sluiten. Na de dienst zullen we bloemzaadjes voor blauwe vergeet-mij-nietje’s uitdelen, want eigenlijk was blauw het lievelingskleur van Juliettetje.”