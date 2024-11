Maldegems ereschepen Jacques de Taeye (70) overleden

Voormalig schepen Jacques de Taeye uit Maldegem overleed vrijdag 8 november op 70-jarige leeftijd.

Jacques de Taeye was gehuwd met Kattie De Vlieger. In 2018 zette Jacques een punt achter zijn loopbaan al advocaat en zijn loopbaan als politicus. In 1989 stapte hij voor CD&V in de politie. In zijn politieke loopbaan was hij in Maldegem schepen van Burgerlijke Stand en Onderwijs.

Jacques was niet alleen gekend in de wereld van de advocatuur en de politiek. Samen met zijn broer maakte hij ook naam met de duiven op de lange afstand. Tot zijn overlijden was hij ook nauw betrokken bij SKVK Maldegem.

De familie neemt in intieme kring afscheid van Jacques. Voor wie Jacques en zijn familie genegen zijn, is er op vrijdag 15 november tussen 19 en 21 uur een herdenkingsmoment met gelegenheid tot condoleren in De Nachtzon.

(LV)