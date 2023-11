In Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen is woensdag een 69-jarige Belg om het leven gekomen bij het vissen. Dat meldt de Nederlandse politie.

De man uit Maldegem is in de middag tijdens het vissen in de problemen geraakt, in het water beland en overleden, meldt de politie. Dat gebeurde in de buurt van de Zwartpolderweg bij het strand van Cadzand.

De politie spreekt van een noodlottig ongeval.