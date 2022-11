Lucien Taelman (90) van gelijknamig bouwbedrijf uit Dentergem overleden

Lucien Taelman, één van de stichters van het gelijknamige bouwbedrijf uit Dentergem, is op zaterdag 5 november op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was al een eind op pensioen, maar tot begin dit jaar ging hij nog regelmatig mee op werfbezoek.

Lucien Taelman was amper 14 jaar toen hij in de bouwsector aan de slag ging en de kneepjes van zijn oom aanleerde. In 1953 was hij medestichter van het gelijknamige bouwbedrijf, dat nu ruim twintig werknemers kent en geleid wordt door zoon Luc.

Net geen 91 jaar

Tot begin dit jaar ging Lucien nog regelmatig op bezoek op de werven van het bedrijf. “Vader kon zich al twee jaar niet zelfstandig meer met de wagen verplaatsen, maar ging tot begin dit jaar nog regelmatig mee op werfbezoek”, vertelt zoon Luc. “Hij woonde nog thuis bij mijn moeder in de Deinzestraat in Oeselgem. Op zondag 13 november ging hij 91 geworden zijn, maar in plaats daarvan is er een dag eerder nu zijn begrafenis. Die vindt om 11 uur plaats in de aula van Begrafenissen Desmet in Dentergem.”

(vadu)