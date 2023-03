Luc Vanoutryve is ten grave gedragen

Zaterdag vond in de Pius X-kerk in Kortrijk de plechtige afscheidsdienst plaats van Luc Vanoutryve. Ruim 300 aanwezigen woonden de zeer serene en ingetogen plechtigheid bij. Enkele familieleden lazen korte teksten voor.

Luc Vanoutryve, die 59 jaar op de planken stond bij de Spatjes en de rol van Leire’ vertolkte, overleed op 85-jarige leeftijd in het AZ Groeninge Kortrijk. Lucs grootste hobby was toneelspelen. “Na eerder enkele andere te hadden gespeeld werd hij ‘Leire’, de gepensioneerde pantoffelheld die onder de slof lag bij zijn vrouw. Voor mijn vader was toneelspelen een echte passie. Hij leefde ervoor”, getuigt zoon Rik, die ook bij de Spatjes speelt. “Luc zal erg gemist worden,” zegt huidig voorzitter van de Spatjes Hilde Callewaert. Luc is de echtgenoot van Monique Verhenne. Hij laat 4 kinderen, 11 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen na. De crematie, gevolgd door de bijzetting op de Sint-Jansbegraafplaats, vond in besloten kring plaats.