Luc Florizoone, man achter pretpark Bellewaerde, overleden

Op 7 juni overleed Luc Florizoone op 81-jarige leeftijd in het AZ Delta in Roeselare. Luc was één van de grondleggers en de man achter het pretpark Bellewaerde.

Luc werd geboren op 13 december 1940 in Poperinge. Zijn echtgenote Andrée Delemer overleed in 2011, opvallend ook op 7 juni.

Vader Albert en moeder Maria Legrand openden Bellewaerde in 1954, toendertijd vooral bedoeld als Safaripark. Een grote volière met vogels, en verder apen, leeuwen, tijgers, de olifant en het treintje dat doorheen het park tufte zal menigeen zich nog herinneren. Albert had immers gezien hoe zijn halfbroer Alberic hetzelfde had gedaan in Adinkerke met het Melipark, het huidige Plopsaland.

Boomstammetjes

Toen vader overleed in 1967, namen Luc en zijn broers de fakkel over in Bellewaerde, waarbij Luc vooral de man was die het park verder ontwikkelde met allerlei mechanische attracties. Een van de eerste attracties die er bijkwam waren de boomstammetjes, omdat Luc absoluut iets wilde met water. Zo lieten ze Bellewaerde uitgroeien van een kleinschalig safari- en dierenpark naar een heus familiepark, waar heel wat mensen uit de regio werkgelegenheid vonden.

Luc was afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tot 1998. Zo stond hij ook achter de fusie met het Walibipark in 1990. Toen in 1997 de Amerikaanse invloed te groot werd, na de overname door Six Flags, moest Luc noodgedwongen plaats ruimen.

Oprichter Bellewaerde

Op zijn rouwprentje wilde Luc nog iedereen bedanken. “Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, door ons familiepark Bellewaerde, dat mijn ouders opgericht hadden, gedurende meer dan dertig jaar te hebben mogen leiden. We hebben er een successtory van kunnen maken met de hulp van mijn familie en een team van enthousiaste medewerkers die ik hier nogmaals wil danken.”

De begrafenis vindt donderdag in de Sint-Catharinakerk van Zillebeke.