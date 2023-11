Luc Donck, stichter van Germond NV en oud-voorzitter van KFC Izegem, overleden: “Papa was een echte ondernemer, maar ook een volksmens en een levensgenieter”

Ondernemer Luc Donck (71) is maandag 27 november overleden. De oprichter en zaakvoerder van Germond NV in Kachtem verloor zijn moedige strijd die hij jarenlang met positieve ingesteldheid voerde. Luc Donck bouwde niet enkel zijn bedrijf uit tot een grote speler op de Belgische markt, hij was ook een volksvriend die het sport- en verenigingsleven een warm hart toe droeg. Zo was hij ook nog voorzitter van KFC Izegem, in de jaren dat de ploeg dreigde te verdwijnen.

Maar in eerste instantie was Luc Donck een familieman. Opgroeien deed hij op een boerderij in de Armoedestraat in Rumbeke. Zijn moeder werd weduwe op haar 36ste, haar oudste zoon Luc was toen elf jaar, de jongste pas 14 dagen oud. De kinderen leerden er hard werken. Luc verloor een broer Dirk op jonge leeftijd, maar de Doncks met naast Luc ook zus Marleen en broers Raf en Marnix hingen steeds goed aan elkaar. Hun moeder overleed pas vorig jaar. Maar de kinderen leerden van jongs af aan wat hard werken was op de boerderij, waar nu het grondwerkbedrijf Donck gevestigd is.

Germond opgericht in 1989

Luc werkte eerst in de firma Tack, waar hij niet enkel zelf de stiel leerde, maar ook mee het bedrijf hielp groot maken. Toen dat werd overgenomen besloot Luc om de stap te wagen en zelfstandig te worden. In Kachtem, aan de voet van de Sasbrug, kocht hij de bedrijfsgebouwen waar nu nog altijd de firma gevestigd is. Germond verwees naar de toenmalige vennootschap die er huisde. De naam bleef behouden en kreeg al snel weerklank in de wereld van de werktuigmachines. In de beginjaren werd er ook nog veel gereedschap verkocht, al snel kwamen daar ook machines bij. Luc Donck was ook een ondernemer en een rasverkoper. De opendeurdagen in het bedrijf waren legendarisch. Het bedrijf werd opgericht in 1989, dochter Hilde werkte er van 1994 tot 2015 en runt nu met haar man Wim Degezelle brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Zoon Hans kwam in 2008 in het bedrijf en stoomde dat klaar voor de toekomst.

Luc Donck mocht in zijn eerste jaar als voorzitter meteen de titel vieren in eerste provinciale en dat leidde tot een feestje in de kleedkamer uiteraard. © TERRYN DANNY

Maar Luc Donck was ook graag onder de mensen. Zelf was hij een niet onverdienstelijk atleet geweest en sport lag hem altijd na aan het hart. Het bedrijf was ook een tijdlang sponsor van Soenens-Germond, en in 2001 werd Luc Donck ook voorzitter van KFC Izegem op het moment dat een fusie met Ingelmunster op til stond en KFC Izegem bijna ophield te bestaan. Luc bleef drie jaar voorzitter, in het eerste jaar werd meteen de promotie gevierd. “Papa was echt een echte ondernemer, maar ook een volksmens en een levensgenieter”, zegt dochter Hilde.

Afscheid in intieme kring

Maar sport-, jeugd- of andere vereniging, iedereen mocht aankloppen bij Luc. Hij trachtte ze op een of andere manier altijd te steunen. Maar nog voor zijn vijftigste verjaardag, hij stond net op het punt een verre buitenlandse zakenreis te gaan maken, kreeg Luc slecht nieuws horen. Hij leed aan de ziekte van Vaquez-Oslor, een zeldzame aandoening aan het beenmerg. Door deelname aan medische studies kon hij dankzij nieuwe medicatie nog heel wat jaren kwaliteitsvol genieten van het leven. En dankzij zijn zus Marleen, die dolgelukkig was toen ze haar broer kon helpen, kon hij via een stamceltransplantatie nog tien jaar langer onder zijn familie blijven. Maar uiteindelijk is hij maandag 27 november, nadat hij de jongste weken in het ziekenhuis verbleef en fel achteruit ging, overleden.

Zijn echtgenote Marleen Grymonprez was er dag en nacht voor haar echtgenoot en steunde hem in alles wat hij deed en uiteraard ook in de laatste levensjaren die niet altijd evident waren. Luc was de papa van Hilde (Wim Degezelle, kinderen Axelle en vriend Guilliano, Artuur en Julie (Mathieu)) en Hans (Lies Quaegebeur, Maurits en Madeleine). Op zijn eigen vraag wordt in intieme kring afscheid genomen van Luc.