Luc Deback, stichter van FC De Koolmijn, overleden

Op zaterdag 12 augustus is Luc Deback overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. De Poelkapellenaar zal herinnerd worden als erebrandweerman én als een monument van liefhebbersvoetbalclub FC De Koolmijn.

Luc Deback werd geboren in Poelkapelle op 23 maart 1943 en was getrouwd met Annie Lepoutre. Zijn kinderen zijn Stefan en Anja Deback-Debeer en Wim en Veerle Deback-Verbeke. Stan, Fer, Maxime en Axelle zijn de kleinkinderen. Luc groeide op in café De Koolmijn. Hij trouwde op 26 augustus 1967 met zijn Annie en zes jaar later namen ze het café over. Uiteindelijk stonden ze er 33 jaar aan het roer. Daarnaast was Luc nog landbouwer en handelaar in kolen, gas en mazout. ‘Backsje’ zal altijd herinnerd worden als stichter van voetbalploeg FC De Koolmijn. Elke zondagmorgen tekende hij present voor de wedstrijden. Naast de rood-zwarte kleuren was hij fervent supporter van het groen-zwarte Cercle Brugge.

Luc was ook erebrandweerman, lid van Okra en Samana. In 2006 ruilde hij samen met Annie de Bruggestraat in voor de Brugseweg en later betrokken ze hun nieuwbouwappartement aan de rotonde in Poelkapelle.

Zijn grootste vrijheid was met een slakkengang rondtoeren in zijn VW Golf door de Poelkapelse straten. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle op zaterdag 19 augustus om 10 uur. Na het afscheid wordt Luc te ruste gelegd in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Poelkapelle. (Begraf. Dennis Derveaux/NVZ)