Liliane overlijdt dag na haar geliefde man Gilbert

Amper een dag na het overlijden van haar man Gilbert Staelens (80) is begin deze week Liliane Vangeluwe (82) overleden in Eernegem. Blijkbaar was het verdriet om het heengaan van haar echtgenoot te zwaar om dragen. De diepbedroefde dochter Nancy en zoon Franky putten troost uit het feit dat hun zwaar zieke papa zijn allerlaatste wens kon vervullen.

“Ik zou graag zondag nog het WK veldrijden zien, dan kan ik gaan. Dat was de laatste wens die onze papa zaterdagnacht uitte tegen de nachtverpleegster. De koers was zijn grote passie”, vertelt Franky Staelens. Vader en zoon keken samen op tv naar het WK en zagen hoe Mathieu van der Poel als eerste de eindmeet haalde, vlak voor zijn grote rivaal Wout van Aert.

Metser

“Papa heeft echt gewacht tot het einde van de koers om te sterven. Tijdens het interview met de nieuwe wereldkampioen zei mama stilletjes nog enkele woorden tot papa en toen gaf hij de geest”, aldus zoon Franky.

Gilbert Staelens zag het levenslicht op 15 juli 1942 in Koekelare en was metser van beroep. Naast zijn grote passie de koers verzamelde hij in zijn vrije tijd clownfiguren in muranoglas. Sedert enkele jaren sukkelde hij met zijn gezondheid. “Hij revalideerde na een hersenbloeding, maar kreeg eind vorig jaar andere medische problemen. Hij is blijven strijden, de artsen loofden zijn vechtlust en doorzettingsvermogen. Tot vorig weekend”, vervolgt Franky Staelens.

“Onze papa zag zijn laatste wens in vervulling gaan: kijken naar het WK veldrijden”

De ochtend na de dood van haar man kreeg ook Liliane Vangeluwe een hersenbloeding. “Nochtans gaf ze zondagavond, toen we haar verlieten, een ‘normale’ indruk, gelet op de droevige omstandigheden. De dood van papa was niet onverwacht”, aldus de zoon.

Maar maandagmorgen troffen de kinderen hun mama thuis bewusteloos aan en belden de hulpdiensten op. Liliane Vangeluwe werd opgenomen in het Sint-Rembertziekenhuis, waar ze op 6 februari overleed. Stierf ze overmand door verdriet? Of was ze overmand door emotie en had het overlijden van Gilbert haar bloeddruk te veel de hoogte ingejaagd?

Kruidenierswinkel

Wat er ook van zij, Nancy en Franky Staelens verliezen een zeer warme en zorgzame moeder, die zich ontfermde over haar zwaar zieke man. Liliane Vangeluwe was geen onbekende figuur in het dorp, vooral de oudere bevolking kende haar goed. Ze kwam ter wereld op 17 juni 1940 in Eernegem en baatte decennialang tot in 1999 de kruidenierszaak ‘Very Good’ in de Achterstraat uit. Ze had de winkel overgenomen die haar moeder kort na de Tweede Wereldoorlog opgestart had.