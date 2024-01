Lid bijzonder comité Etelle Vandenbroecke overleden na slepende ziekte

Etelle Vandenbroecke is op 60-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Ze was lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van Zulte en speelde toneel in het Zults Openlucht Theater en toneelkring Knipperlicht.

Etelle Vandenbroecke nam voor Open Zulte twee keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en was sinds 2019 lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

“Warme dame”

“Etelle was een warme dame met wie het fijn samenwerken was”, zegt schepen voor Sociale Zaken Franky Decoster (Open Zulte).

“We willen onze waardering en bedanking uitdrukken voor haar jarenlange engagement. Vanuit het gemeentebestuur betuigen we ons oprecht medeleven aan haar familieleden en vrienden.”

Beperkte kring

De uitvaartplechtigheid van Etelle Vandenbroecke vindt plaats in beperkte kring. Ze overleed op 5 januari en laat haar partner en dochter achter.